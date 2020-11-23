Собянин назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом во многих регионах

Мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с Covid-19 в значительном количестве российских регионов как крайне тяжелую. Об этом он сказал в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.