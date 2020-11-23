Собянин назвал крайне сложной ситуацию с коронавирусом во многих регионах
Мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с Covid-19 в значительном количестве российских регионов как крайне тяжелую. Об этом он сказал в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Некоторые регионы улучшают ситуацию, но в значительном количестве регионов ситуация остается крайне сложной», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
При этом принятые в Москве ограничительные меры — крайне неприятные, но необходимые — дают свой эффект, подчеркнул он.
«Последние две недели мы видим «сглаживание» процессов. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%… динамика количества пневмоний была самая маленькая за все предыдущие недели — 2%. Количество загрузки коечного фонда составило около 3%, что тоже позволяет стабилизировать эту ситуацию», — добавил Собянин.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлены рекордные 25 173 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502.