Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений

Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошлой неделе были отмечены в Карелии, на Алтае, в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, республиках Коми, Тыва и Хакасия, Магаданской и Архангельской областях, Бурятии, Псковской и Новгородской областях, рассказала глава ведомства.