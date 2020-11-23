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Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений

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В России необходимо усилить контроль за соблюдением ограничительных мер из-за коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях», — сказала Попова. Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно напряженной.

Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошлой неделе были отмечены в Карелии, на Алтае, в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, республиках Коми, Тыва и Хакасия, Магаданской и Архангельской областях, Бурятии, Псковской и Новгородской областях, рассказала глава ведомства.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлены рекордные 25 173 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502.

Ранее по теме: В России за сутки выявили рекордные 25 173 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных