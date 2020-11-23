Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением коронавирусных ограничений
В России необходимо усилить контроль за соблюдением ограничительных мер из-за коронавируса, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях», — сказала Попова. Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно напряженной.
Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошлой неделе были отмечены в Карелии, на Алтае, в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, республиках Коми, Тыва и Хакасия, Магаданской и Архангельской областях, Бурятии, Псковской и Новгородской областях, рассказала глава ведомства.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлены рекордные 25 173 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502.