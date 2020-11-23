Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом
Властям российских регионов стоит принять к сведению опыт Москвы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и использовать его, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Хочу отметить опыт Москвы, которая наладила системную и последовательную работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Конечно, эту практику надо активнее использовать в регионах», — приводит слова главы кабмина пресс-служба правительства.
Мишустин добавил, что пока ситуация с распространением коронавируса в России «остается сложной». В связи с этим одной из важных задач на сегодняшний день является строительство в стране новых многофункциональных медицинских центров, подчеркнул глава правительства.
Сегодня в России зафиксировали новый рекорд по суточному приросту числа граждан с выявленным коронавирусом — 25 173. Предыдущий рекорд был установлен позавчера, 21 ноября, — 24 822. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 2 114 502. Из них 1 611 445 вылечились, 36 540 умерли, 466 517 болеют до сих пор.