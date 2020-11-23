Мурашко сообщил о проблемах с помощью пациентам с COVID-19 в пяти регионах
В пяти регионах России необходимо усовершенствовать работу врачей по оказанию помощи заразившимся коронавирусом людям на дому, сообщил в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По словам главы ведомства, амбулаторное ведение пациентов позволяет «сохранять плановую и экстренную помощь в стационарных условиях неинфекционным пациентам». «Этим по-разному пользуются регионы. В пяти регионах мы видим, что работа на амбулаторном этапе требует совершенствования, поэтому туда направляются бригады специалистов федерального уровня», — сказал он.
Мурашко не назвал эти регионы, однако отметил, что на прошлой неделе бригады специалистов работали в Пермском крае, Республиках Крым и Алтай, а также в Новосибирской, Амурской, Иркутской и Кемеровской областях. Также с прошлой недели и по настоящий момент бригады трудятся в Ставропольском крае, Томской и Свердловской областях.
По словам Мурашко, на амбулаторном лечении в России находятся 774 тыс. пациентов. Он уточнил, что это 79% от общего количества заболевших COVID-19.
Сегодня в России зафиксировали новый рекорд по суточному приросту числа граждан с выявленным коронавирусом — 25 173. Предыдущий рекорд был установлен позавчера, 21 ноября, — 24 822. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 2 114 502. Из них 1 611 445 вылечились, 36 540 умерли, 466 517 болеют до сих пор.