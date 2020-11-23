Мурашко сообщил о проблемах с помощью пациентам с COVID-19 в пяти регионах

Мурашко не назвал эти регионы, однако отметил, что на прошлой неделе бригады специалистов работали в Пермском крае, Республиках Крым и Алтай, а также в Новосибирской, Амурской, Иркутской и Кемеровской областях. Также с прошлой недели и по настоящий момент бригады трудятся в Ставропольском крае, Томской и Свердловской областях.