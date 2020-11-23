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Мурашко сообщил о проблемах с помощью пациентам с COVID-19 в пяти регионах

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В пяти регионах России необходимо усовершенствовать работу врачей по оказанию помощи заразившимся коронавирусом людям на дому, сообщил в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, амбулаторное ведение пациентов позволяет «сохранять плановую и экстренную помощь в стационарных условиях неинфекционным пациентам». «Этим по-разному пользуются регионы. В пяти регионах мы видим, что работа на амбулаторном этапе требует совершенствования, поэтому туда направляются бригады специалистов федерального уровня», — сказал он.

Мурашко не назвал эти регионы, однако отметил, что на прошлой неделе бригады специалистов работали в Пермском крае, Республиках Крым и Алтай, а также в Новосибирской, Амурской, Иркутской и Кемеровской областях. Также с прошлой недели и по настоящий момент бригады трудятся в Ставропольском крае, Томской и Свердловской областях.

По словам Мурашко, на амбулаторном лечении в России находятся 774 тыс. пациентов. Он уточнил, что это 79% от общего количества заболевших COVID-19.

Сегодня в России зафиксировали новый рекорд по суточному приросту числа граждан с выявленным коронавирусом — 25 173. Предыдущий рекорд был установлен позавчера, 21 ноября, — 24 822. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 2 114 502. Из них 1 611 445 вылечились, 36 540 умерли, 466 517 болеют до сих пор. 

Ранее по теме: Мишустин призвал регионы использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных