Суд арестовал главу отдела полиции в Дагестане по делу о терактах в Москве
Басманный суд Москвы арествоал начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана, полковника полиции Гази Исаева, подозреваемого в пособничестве террористам при подготовке взрывов в московском метро в 2010 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Исаева избрана стража до 04 января 2021 года», — сообщили в суде. Исаеву предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ, ч.3 ст.210 УК РФ, ч.3 ст.209 УК РФ.
Ранее сегодня Исаева задержали сотрудники ФСБ во взаимодействии с сотрудниками московского управления Следственного комитета.
По версии следствия, Исаев был участником запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009-2010 гг., пользуясь служебным положением, Исаев передавал террористам информацию о работе Кизлярского отделения полиции и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. По данным следствия, задержанный лично несколько раз перевозил руководителей группировки по территории Дагестана и привез смертницу с самодельным взрывным устройством в Кизляр, чтобы она могла оттуда поехать в Москву и совершить теракт.
Утром 29 марта 2010 г. на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» (радиальная) произошли два взрыва с интервалом в 40 минут. По данным следствия, взрывы совершили террористки-смертницы. Погибли 39 и ранены около 100 человек.