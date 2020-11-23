Суд арестовал главу отдела полиции в Дагестане по делу о терактах в Москве

По версии следствия, Исаев был участником запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009-2010 гг., пользуясь служебным положением, Исаев передавал террористам информацию о работе Кизлярского отделения полиции и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. По данным следствия, задержанный лично несколько раз перевозил руководителей группировки по территории Дагестана и привез смертницу с самодельным взрывным устройством в Кизляр, чтобы она могла оттуда поехать в Москву и совершить теракт.