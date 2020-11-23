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Суд арестовал главу отдела полиции в Дагестане по делу о терактах в Москве

Ведомости

Басманный суд Москвы арествоал начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана, полковника полиции Гази Исаева, подозреваемого в пособничестве террористам при подготовке взрывов в московском метро в 2010 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении Исаева избрана стража до 04 января 2021 года», — сообщили в суде. Исаеву предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.205 УК РФ, ч.3 ст.210 УК РФ, ч.3 ст.209 УК РФ.

Ранее сегодня Исаева задержали сотрудники ФСБ во взаимодействии с сотрудниками московского управления Следственного комитета.

По версии следствия, Исаев был участником запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». В 2009-2010 гг., пользуясь служебным положением, Исаев передавал террористам информацию о работе Кизлярского отделения полиции и спецоперациях против незаконных вооруженных формирований. По данным следствия, задержанный лично несколько раз перевозил руководителей группировки по территории Дагестана и привез смертницу с самодельным взрывным устройством в Кизляр, чтобы она могла оттуда поехать в Москву и совершить теракт. 

Утром 29 марта 2010 г. на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» (радиальная) произошли два взрыва с интервалом в 40 минут. По данным следствия, взрывы совершили террористки-смертницы. Погибли 39 и ранены около 100 человек.

Ранее по теме: Начальник отдела полиции в Дагестане задержан по делу о терактах в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных