Сенат Берлина рассматривает вопрос продления шенгенской визы Навального
Сенат Берлина в настоящее время рассматривает вопрос о продлении шенгенской визы основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бюро депутата берлинской Палаты представителей Гуннара Линдеманна.
«Господин Навальный, в отношении которого в России в настоящий момент назначено несколько судебных разбирательств, в том числе из-за мошеннического банкротства компании, похоже, мало заинтересован в возвращении на родину», — сказал Линдеманн.
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме.
Берлин заявил, что основатель ФБК был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Российские врачи версию с отравлением исключили.