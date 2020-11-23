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Суд оставил без движения иск Навального к Пескову

Ведомости

Пресненский суд Москвы оставил без движения исковое заявление основателя ФБК Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Иск был подан 16 ноября, поводом к нему стали слова Пескова о работе с Навальным сотрудников ЦРУ США.

«Исковое заявление Навального А. к Пескову Д. оставлено без движения определением суда. Вопрос о принятии иска к производству будет рассмотрен после устранения недостатков», — говорится в сообщении.

Ранее в суде сообщили, что Навальный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В своем заявлении он потребовал признать ложными и порочащими честь и репутацию слова Пескова о том, что обвинения Навального в адрес президента России Владимира Путина «инспирированы ЦРУ» и «неприемлемы». При этом о денежной компенсации в иске заявлено не было.

В начале октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично Путин. Песков, комментируя эти обвинения, назвал их безосновательными и оскорбительными, отметив, что инструкции, как себя вести, Навальному дают западные спецслужбы. Основатель ФБК пригрозил пресс-секретарю президента судом.

20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, впоследствии он впал в кому. Его госпитализировали в больницу Омска после экстренной посадки самолета, там он находился до 22 августа. Местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем его перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите». Берлин заявил, что Навального отравили боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства этого.

Ранее по теме: Навальный подал иск к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных