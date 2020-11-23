Суд оставил без движения иск Навального к Пескову

20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, впоследствии он впал в кому. Его госпитализировали в больницу Омска после экстренной посадки самолета, там он находился до 22 августа. Местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем его перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите». Берлин заявил, что Навального отравили боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства этого.