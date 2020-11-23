Суд оставил без движения иск Навального к Пескову
Пресненский суд Москвы оставил без движения исковое заявление основателя ФБК Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Иск был подан 16 ноября, поводом к нему стали слова Пескова о работе с Навальным сотрудников ЦРУ США.
«Исковое заявление Навального А. к Пескову Д. оставлено без движения определением суда. Вопрос о принятии иска к производству будет рассмотрен после устранения недостатков», — говорится в сообщении.
Ранее в суде сообщили, что Навальный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В своем заявлении он потребовал признать ложными и порочащими честь и репутацию слова Пескова о том, что обвинения Навального в адрес президента России Владимира Путина «инспирированы ЦРУ» и «неприемлемы». При этом о денежной компенсации в иске заявлено не было.
В начале октября в интервью немецкому изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично Путин. Песков, комментируя эти обвинения, назвал их безосновательными и оскорбительными, отметив, что инструкции, как себя вести, Навальному дают западные спецслужбы. Основатель ФБК пригрозил пресс-секретарю президента судом.
20 августа во время перелета из Томска в Москву Навальному стало плохо, впоследствии он впал в кому. Его госпитализировали в больницу Омска после экстренной посадки самолета, там он находился до 22 августа. Местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем его перевезли на лечение в немецкую клинику «Шарите». Берлин заявил, что Навального отравили боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства этого.