ВОЗ допустила наличие нескольких нулевых пациентов с коронавирусом
Нулевых пациентов, с которых началось распространение коронавируса в конце 2019 г., могло быть несколько и в разное время, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятна передача от нескольких видов животных», — заявил Райан на брифинге, трансляция которого велась пресс-службой ВОЗ. По его словам, уже есть данные о ряде потенциальных переносчиков кроме летучих мышей, которые были названы таковыми во время начала пандемии в Китае.
В ноябре коронавирус, который передается от норок к людям, обнаружили на 207 норковых фермах в Ютландии (Дания). Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны.
Отличительная черта этого варианта коронавируса, передаваемого от норок к человеку, заключается в его пониженной чувствительности к антителам, подчеркнули в ВОЗ.
Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 г. и к марту распространилась по всему земному шару. По данным ВОЗ, на 23 ноября ёв мире зарегистрирован 58 425 681 случай коронавируса, из которых 1 385 218 летальных. Суточный прирост зараженных составил 542 757. Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что число новых случаев коронавируса за ноябрь превысило число заразившихся за первые полгода пандемии.