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ВОЗ допустила наличие нескольких нулевых пациентов с коронавирусом

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Нулевых пациентов, с которых началось распространение коронавируса в конце 2019 г., могло быть несколько и в разное время, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятна передача от нескольких видов животных», — заявил Райан на брифинге, трансляция которого велась пресс-службой ВОЗ. По его словам, уже есть данные о ряде потенциальных переносчиков кроме летучих мышей, которые были названы таковыми во время начала пандемии в Китае.

В ноябре коронавирус, который передается от норок к людям, обнаружили на 207 норковых фермах в Ютландии (Дания). Пять случаев мутации коронавируса были обнаружены на норковых фермах и 12 случаев заражения мутировавшим вирусом зафиксированы у людей. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские власти приняли решение истребить всех норок в стране. Премьер назвала ситуацию «крайне серьезной» и подчеркнула, что в отсутствие мер новый вид вируса может распространиться на другие страны.

Отличительная черта этого варианта коронавируса, передаваемого от норок к человеку, заключается в его пониженной чувствительности к антителам, подчеркнули в ВОЗ.

Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 г. и к марту распространилась по всему земному шару. По данным ВОЗ, на 23 ноября ёв мире зарегистрирован 58 425 681 случай коронавируса, из которых 1 385 218 летальных. Суточный прирост зараженных составил 542 757. Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что число новых случаев коронавируса за ноябрь превысило число заразившихся за первые полгода пандемии.

Ранее по теме: Глава ВОЗ заявил об истощении систем здравоохранения в Европе и США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных