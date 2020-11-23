ВОЗ допустила наличие нескольких нулевых пациентов с коронавирусом

«Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятна передача от нескольких видов животных», — заявил Райан на брифинге, трансляция которого велась пресс-службой ВОЗ. По его словам, уже есть данные о ряде потенциальных переносчиков кроме летучих мышей, которые были названы таковыми во время начала пандемии в Китае.