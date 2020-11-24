Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России осложняется с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона, сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
«В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тыс. населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться», — сказала Голикова.
По данным оперштаба на 23 ноября, за сутки в России зарегистрировано 25 173 случая заражения коронавирусом. За весь период выявлено более 2,1 млн случаев заражения. Более 1,6 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 36 500 — скончались. 23 ноября было выявлено максимальное число случаев заражения — 25 173. Умер 361 пациент.