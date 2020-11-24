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Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом

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Ситуация с коронавирусом в России осложняется с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона, сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тыс. населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться», — сказала Голикова.

По данным оперштаба на 23 ноября, за сутки в России зарегистрировано 25 173 случая заражения коронавирусом. За весь период выявлено более 2,1 млн случаев заражения. Более 1,6 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 36 500 — скончались. 23 ноября было выявлено максимальное число случаев заражения — 25 173. Умер 361 пациент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных