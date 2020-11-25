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Захватившему детей в заложники под Петербургом мужчине предъявили обвинение

Ведомости

Мужчине, захватившему шестерых детей в заложники в пригороде Санкт-Петербурга Колпино, предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего мужчины, по признакам преступления, предусмотренного  п.п. «г, д»  ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), которому в настоящее время предъявлено обвинение», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого, — сообщили в СК.

24 ноября нетрезвый мужчина, вооруженный топором, выгнал из квартиры жену, захватил в квартире шестерых детей и угрожал их убить. После нескольких часов переговоров он отпустил несовершеннолетних и сдался полиции. Детей отправили на обследование в больницу. Самому младшему из них три года, самому старшему — 15 лет. Двоим из шести детей злоумышленник приходится биологическим отцом.

По данным МВД, ранее мужчина не состоял на учете в полиции. В то же время «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщала, что мужчина находился на психиатрическом учете и принимал антидепрессанты.

Ранее по теме: СК возбудил дело по факту захвата детей в заложники в пригороде Петербурга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных