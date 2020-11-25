Захватившему детей в заложники под Петербургом мужчине предъявили обвинение
Мужчине, захватившему шестерых детей в заложники в пригороде Санкт-Петербурга Колпино, предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
«Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего мужчины, по признакам преступления, предусмотренного п.п. «г, д» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), которому в настоящее время предъявлено обвинение», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого, — сообщили в СК.
24 ноября нетрезвый мужчина, вооруженный топором, выгнал из квартиры жену, захватил в квартире шестерых детей и угрожал их убить. После нескольких часов переговоров он отпустил несовершеннолетних и сдался полиции. Детей отправили на обследование в больницу. Самому младшему из них три года, самому старшему — 15 лет. Двоим из шести детей злоумышленник приходится биологическим отцом.
По данным МВД, ранее мужчина не состоял на учете в полиции. В то же время «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщала, что мужчина находился на психиатрическом учете и принимал антидепрессанты.