Захватившему детей в заложники под Петербургом мужчине предъявили обвинение

24 ноября нетрезвый мужчина, вооруженный топором, выгнал из квартиры жену, захватил в квартире шестерых детей и угрожал их убить. После нескольких часов переговоров он отпустил несовершеннолетних и сдался полиции. Детей отправили на обследование в больницу. Самому младшему из них три года, самому старшему — 15 лет. Двоим из шести детей злоумышленник приходится биологическим отцом.