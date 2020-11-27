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Песков объяснил несоблюдение Путиным мер против коронавируса в Сарове

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Саров не соблюдал социальную дистанцию и не использовал маску, так как были предприняты необходимые меры для обеспечения его эпидемиологической безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, пример это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое бесконтрольное общение», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля не стал раскрывать, какие именно меры были предприняты для безопасности президента. На замечание журналиста о том, что люди, увидевшие поведение Путина по телевизору, не знают о предпринятых мерах для эпидемиологической безопасности, Песков ответил: «С нашей помощью и с вашей помощью они об этом узнают».

Поездка главы государства в Саров Нижегородской области состоялась 26 ноября. Это уже третья региональная поездка Путина за последний месяц: 3 ноября он побывал в Санкт-Петербурге, где участвовал в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». 12 ноября Путин ездил в Сочи, где в офлайн-режиме провел традиционные совещания с Минобороны и оборонными предприятиями, а также личные переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией.

Из-за пандемии коронавируса большую часть 2020 г. президент провел в подмосковной резиденции в Ново-Огареве, лишь иногда выезжая в Кремль. Большинство совещаний и встреч президент проводил в дистанционном режиме. Заграничных командировок Путин с начала пандемии не совершал, все международные мероприятия в этом году перешли в режим видеоконференции. Поездки Путина в регионы в течение года были единичными.

Ранее по теме: Путин возобновил поездки по регионам в разгар пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных