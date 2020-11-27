Песков объяснил несоблюдение Путиным мер против коронавируса в Сарове

При этом представитель Кремля не стал раскрывать, какие именно меры были предприняты для безопасности президента. На замечание журналиста о том, что люди, увидевшие поведение Путина по телевизору, не знают о предпринятых мерах для эпидемиологической безопасности, Песков ответил: «С нашей помощью и с вашей помощью они об этом узнают».