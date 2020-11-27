Песков объяснил несоблюдение Путиным мер против коронавируса в Сарове
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Саров не соблюдал социальную дистанцию и не использовал маску, так как были предприняты необходимые меры для обеспечения его эпидемиологической безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, пример это важно, но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое бесконтрольное общение», — сказал Песков.
При этом представитель Кремля не стал раскрывать, какие именно меры были предприняты для безопасности президента. На замечание журналиста о том, что люди, увидевшие поведение Путина по телевизору, не знают о предпринятых мерах для эпидемиологической безопасности, Песков ответил: «С нашей помощью и с вашей помощью они об этом узнают».
Поездка главы государства в Саров Нижегородской области состоялась 26 ноября. Это уже третья региональная поездка Путина за последний месяц: 3 ноября он побывал в Санкт-Петербурге, где участвовал в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». 12 ноября Путин ездил в Сочи, где в офлайн-режиме провел традиционные совещания с Минобороны и оборонными предприятиями, а также личные переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией.
Из-за пандемии коронавируса большую часть 2020 г. президент провел в подмосковной резиденции в Ново-Огареве, лишь иногда выезжая в Кремль. Большинство совещаний и встреч президент проводил в дистанционном режиме. Заграничных командировок Путин с начала пандемии не совершал, все международные мероприятия в этом году перешли в режим видеоконференции. Поездки Путина в регионы в течение года были единичными.