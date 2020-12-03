Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от коронавируса

Пресс-секретарь Клинтона рассказал CNN, что экс-президент также готов сделать прививку от коронавируса публично для ее продвижения. «Президент Клинтон обязательно примет вакцину, как только она будет ему доступна, исходя из приоритетов, определенных чиновниками общественного здравоохранения. И он сделает это в публичной обстановке, если это поможет убедить всех американцев сделать то же самое», — сказал Анхель Урена.