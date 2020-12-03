Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от коронавируса
Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон выразили готовность сделать прививки от коронавируса на камеру, чтобы повысить доверие общества к безопасности вакцины, как только ее одобрит Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США, сообщил CNN.
Экс-президенты надеются, что такая информационная кампания поможет чиновникам сферы здравоохранения, которые пытаются убедить население пройти вакцинацию.
Глава администрации Буша Фредди Форд сообщил телеканалу, что Буш-младший связался с ведущим инфекционистом США — доктором Энтони Фаучи — и координатором Белого дома по реагированию на коронавирус, доктором Деборой Биркс, чтобы узнать, как он может помочь в продвижении вакцины. «Во-первых, вакцины должны считаться безопасными и вводиться приоритетным группам населения. Тогда президент Буш встанет в очередь за своей и с удовольствием сделает это перед камерой», — отметил Форд.
Пресс-секретарь Клинтона рассказал CNN, что экс-президент также готов сделать прививку от коронавируса публично для ее продвижения. «Президент Клинтон обязательно примет вакцину, как только она будет ему доступна, исходя из приоритетов, определенных чиновниками общественного здравоохранения. И он сделает это в публичной обстановке, если это поможет убедить всех американцев сделать то же самое», — сказал Анхель Урена.
Обама в интервью ведущему SiriusXM Джо Мэдисону сказал, что готов сделать прививку на телевидении или снять этот момент на камеру. «Я могу в конечном итоге показать это по телевизору или снять на пленку, просто чтобы люди знали, что я доверяю науке», — заявил бывший президент США.
Ранее компании Moderna и Pfizer/BioNTech подали заявки на разрешение на экстренное использование их вакцин от коронавируса в регулятор США. Эффективность вакцины Moderna оценивается в 94,1%, от развития тяжелых форм заболевания — 100%. Эффективность вакцины компаний Pfizer и BioNTech оценивается в 95%.