Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от коронавируса

Ведомости

Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон выразили готовность сделать прививки от коронавируса на камеру, чтобы повысить доверие общества к безопасности вакцины, как только ее одобрит Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США, сообщил CNN. 

Экс-президенты надеются, что такая информационная кампания поможет чиновникам сферы здравоохранения, которые пытаются убедить население пройти вакцинацию. 

Глава администрации Буша Фредди Форд сообщил телеканалу, что Буш-младший связался с ведущим инфекционистом США — доктором Энтони Фаучи — и координатором Белого дома по реагированию на коронавирус, доктором Деборой Биркс, чтобы узнать, как он может помочь в продвижении вакцины. «Во-первых, вакцины должны считаться безопасными и вводиться приоритетным группам населения. Тогда президент Буш встанет в очередь за своей и с удовольствием сделает это перед камерой», — отметил Форд.

Пресс-секретарь Клинтона рассказал CNN, что экс-президент также готов сделать прививку от коронавируса публично для ее продвижения. «Президент Клинтон обязательно примет вакцину, как только она будет ему доступна, исходя из приоритетов, определенных чиновниками общественного здравоохранения. И он сделает это в публичной обстановке, если это поможет убедить всех американцев сделать то же самое», — сказал Анхель Урена.

Обама в интервью ведущему SiriusXM Джо Мэдисону сказал, что готов сделать прививку на телевидении или снять этот момент на камеру. «Я могу в конечном итоге показать это по телевизору или снять на пленку, просто чтобы люди знали, что я доверяю науке», — заявил бывший президент США. 

Ранее компании Moderna и Pfizer/BioNTech подали заявки на разрешение на экстренное использование их вакцин от коронавируса в регулятор США. Эффективность вакцины Moderna оценивается в 94,1%, от развития тяжелых форм заболевания — 100%. Эффективность вакцины компаний Pfizer и BioNTech оценивается в 95%. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных