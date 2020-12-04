У Марцинкевича нашли еще одну предсмертную записку с отрицанием вины

Это уже второй отказ возбуждать дело по факту смерти Марцинкевича. В середине октября челябинский СК отменил постановление об отказе в возбуждении дела. О смерти Тесака в СИЗО Челябинска стало известно 16 сентября. Следствие считает, что он покончил с собой: в камере были обнаружены две прощальные записки и письмо жене. В СК после смерти Марцинкевича предположили, что тот мог покончить с собой из-за чувства вины за ряд убийств, в совершении которых признался незадолго до смерти.