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У Марцинкевича нашли еще одну предсмертную записку с отрицанием вины

Ведомости

Следователи нашли у Максима Марцинкевича (Тесака) еще одну предсмертную записку, в которой он отрицает причастность к убийствам, которые ему приписывали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Записку, завернутую в полимерный материал, нашли в ротовой полости Тесака. В ней он отрицает признательные показания в совершении убийств и утверждает, что оговорил других лиц. Записку обнаружило Челябинское областное бюро судмедэкспертизы.  Ранее сообщалось о двух других предсмертных записках, которые Марцинкевич адресовал своим близким и девушке.

В постановлении говорится, что видеокамера, находящаяся в коридоре изолятора, зафиксировала, что в камеру к Марцинкевичу никто не входил и не выходил из нее. При этом при себе у Марцинкевича были несколько лезвий, в том числе от бритвенного станка.

Марцинкевич был в СИЗО Челябинска временно, так как как его направляли из колонии в Москву, где его планировали допросить по другим делам. Следствие  якобы установило «причастность Марцинкевича к убийству двух и более лиц и иным тяжким преступлениям», а он «был готов дать об этом признательные показания и показать места совершенных преступлений», говорится в документе.

Это уже второй отказ возбуждать дело по факту смерти Марцинкевича. В середине октября челябинский СК отменил постановление об отказе в возбуждении дела. О смерти Тесака в СИЗО Челябинска стало известно 16 сентября. Следствие считает, что он покончил с собой: в камере были обнаружены две прощальные записки и письмо жене. В СК после смерти Марцинкевича предположили, что тот мог покончить с собой из-за чувства вины за ряд убийств, в совершении которых признался незадолго до смерти.

Адвокат Тесака Алексей Михальчик заявлял, что отец скончавшегося обнаружил на теле сына следы пыток, в том числе отсутствие нескольких ногтей. Во ФСИН ответили, что к Марцинкевичу во время нахождения в СИЗО не применялась физическая сила.

Тесак был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к третьему сроку — 10 годам колонии строгого режима.

Ранее по теме: Адвокат заявил об отказе СК возбуждать дело по факту смерти Марцинкевича

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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