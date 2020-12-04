У Марцинкевича нашли еще одну предсмертную записку с отрицанием вины
Следователи нашли у Максима Марцинкевича (Тесака) еще одну предсмертную записку, в которой он отрицает причастность к убийствам, которые ему приписывали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Записку, завернутую в полимерный материал, нашли в ротовой полости Тесака. В ней он отрицает признательные показания в совершении убийств и утверждает, что оговорил других лиц. Записку обнаружило Челябинское областное бюро судмедэкспертизы. Ранее сообщалось о двух других предсмертных записках, которые Марцинкевич адресовал своим близким и девушке.
В постановлении говорится, что видеокамера, находящаяся в коридоре изолятора, зафиксировала, что в камеру к Марцинкевичу никто не входил и не выходил из нее. При этом при себе у Марцинкевича были несколько лезвий, в том числе от бритвенного станка.
Марцинкевич был в СИЗО Челябинска временно, так как как его направляли из колонии в Москву, где его планировали допросить по другим делам. Следствие якобы установило «причастность Марцинкевича к убийству двух и более лиц и иным тяжким преступлениям», а он «был готов дать об этом признательные показания и показать места совершенных преступлений», говорится в документе.
Это уже второй отказ возбуждать дело по факту смерти Марцинкевича. В середине октября челябинский СК отменил постановление об отказе в возбуждении дела. О смерти Тесака в СИЗО Челябинска стало известно 16 сентября. Следствие считает, что он покончил с собой: в камере были обнаружены две прощальные записки и письмо жене. В СК после смерти Марцинкевича предположили, что тот мог покончить с собой из-за чувства вины за ряд убийств, в совершении которых признался незадолго до смерти.
Адвокат Тесака Алексей Михальчик заявлял, что отец скончавшегося обнаружил на теле сына следы пыток, в том числе отсутствие нескольких ногтей. Во ФСИН ответили, что к Марцинкевичу во время нахождения в СИЗО не применялась физическая сила.
Тесак был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к третьему сроку — 10 годам колонии строгого режима.