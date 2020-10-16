Адвокат заявил об отказе СК возбуждать дело по факту смерти Марцинкевича

О смерти Тесака в СИЗО Челябинска стало известно 16 сентября. Следствие считает, что он покончил с собой: в камере были обнаружены две прощальные записки и письмо жене. В СК после смерти Марцинкевича предположили, что тот мог покончить с собой из-за чувства вины за ряд убийств, в совершении которых признался незадолго до смерти. Адвокат Тесака Михальчик заявил, что отец скончавшегося обнаружил на теле сына следы пыток, в том числе отсутствие нескольких ногтей. Во ФСИН ответили, что к Марцинкевичу во время нахождения в СИЗО не применялась физическая сила.