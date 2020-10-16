Адвокат заявил об отказе СК возбуждать дело по факту смерти Марцинкевича
Управление Следственного комитета по Челябинской области отказало родственникам скончавшегося в СИЗО Максима Марцинкевича (Тесака) в возбуждении уголовного дела, сообщил ТАСС его адвокат Алексей Михальчик.
«Мы пока не получили официальный отказ, но сегодня был последний день, отпущенный законом на рассмотрение заявления о возбуждении уголовного дела, и источник в челябинском следствии сообщил мне, что следователь вынес отказ», — сказал адвокат. Он добавил, что воспринимает это как «тактический ход» следствия, которое, по его словам, заинтересовано в оттягивании начала расследования.
Михальчик добавил, что этот отказ, скорее всего, будет отменен прокуратурой, и у СК появится еще 30 дней для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела
О смерти Тесака в СИЗО Челябинска стало известно 16 сентября. Следствие считает, что он покончил с собой: в камере были обнаружены две прощальные записки и письмо жене. В СК после смерти Марцинкевича предположили, что тот мог покончить с собой из-за чувства вины за ряд убийств, в совершении которых признался незадолго до смерти. Адвокат Тесака Михальчик заявил, что отец скончавшегося обнаружил на теле сына следы пыток, в том числе отсутствие нескольких ногтей. Во ФСИН ответили, что к Марцинкевичу во время нахождения в СИЗО не применялась физическая сила.
Тесак был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к третьему сроку — 10 годам колонии строгого режима.