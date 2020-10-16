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Адвокат заявил об отказе СК возбуждать дело по факту смерти Марцинкевича

Ведомости

Управление Следственного комитета по Челябинской области отказало родственникам скончавшегося в СИЗО Максима Марцинкевича (Тесака) в возбуждении уголовного дела, сообщил ТАСС его адвокат Алексей Михальчик.

«Мы пока не получили официальный отказ, но сегодня был последний день, отпущенный законом на рассмотрение заявления о возбуждении уголовного дела, и источник в челябинском следствии сообщил мне, что следователь вынес отказ», — сказал адвокат. Он добавил, что воспринимает это как «тактический ход» следствия, которое, по его словам, заинтересовано в оттягивании начала расследования.

Михальчик добавил, что этот отказ, скорее всего, будет отменен прокуратурой, и у СК появится еще 30 дней для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела

О смерти Тесака в СИЗО Челябинска стало известно 16 сентября. Следствие считает, что он покончил с собой: в камере были обнаружены две прощальные записки и письмо жене. В СК после смерти Марцинкевича предположили, что тот мог покончить с собой из-за чувства вины за ряд убийств, в совершении которых признался незадолго до смерти. Адвокат Тесака Михальчик заявил, что отец скончавшегося обнаружил на теле сына следы пыток, в том числе отсутствие нескольких ногтей. Во ФСИН ответили, что к Марцинкевичу во время нахождения в СИЗО не применялась физическая сила.

Тесак был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к третьему сроку — 10 годам колонии строгого режима.

Ранее по теме: ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле Марцинкевича

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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