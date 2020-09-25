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ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле Марцинкевича

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По отношению к скончавшемуся националисту Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак, не применялась физическая сила во время его нахождения в СИЗО, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Красноярскому краю.

«Установлено, что в период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности осужденный не обращался. Физическая сила и специальные средства к нему не применялись», – сказано в сообщении ведомства.

Также во ГУФСИН заявили, что не получали информацию о физическом или психологическом воздействии на Марцинкевича со стороны сотрудников тюрьмы или осужденных. Сам Тесак с жалобами к врачам не обращался. Сведения о какой-либо другой угрозе его личной безопасности не поступали.

Вчера адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что отец его подзащитного обнаружил на теле сына «гестаповские следы пыток», в том числе – отсутствие нескольких ногтей.

О смерти Тесака в СИЗО стало известно 16 сентября. Пока следствие считает, что заключенный покончил с собой: в его камере обнаружили две прощальные записки и письмо жене. Представитель Следственного комитета после смерти Марцинкевича предположила, что тот мог покончить с собой из-за чувства вины за несколько убийств, в совершении которых признался незадолго до смерти.

Тесак был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

Ранее по теме: Адвокат заявил о следах пыток на теле Марцинкевича

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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