ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле Марцинкевича
По отношению к скончавшемуся националисту Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак, не применялась физическая сила во время его нахождения в СИЗО, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Красноярскому краю.
«Установлено, что в период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности осужденный не обращался. Физическая сила и специальные средства к нему не применялись», – сказано в сообщении ведомства.
Также во ГУФСИН заявили, что не получали информацию о физическом или психологическом воздействии на Марцинкевича со стороны сотрудников тюрьмы или осужденных. Сам Тесак с жалобами к врачам не обращался. Сведения о какой-либо другой угрозе его личной безопасности не поступали.
Вчера адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что отец его подзащитного обнаружил на теле сына «гестаповские следы пыток», в том числе – отсутствие нескольких ногтей.
О смерти Тесака в СИЗО стало известно 16 сентября. Пока следствие считает, что заключенный покончил с собой: в его камере обнаружили две прощальные записки и письмо жене. Представитель Следственного комитета после смерти Марцинкевича предположила, что тот мог покончить с собой из-за чувства вины за несколько убийств, в совершении которых признался незадолго до смерти.
Тесак был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.