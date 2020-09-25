ФСИН прокомментировала заявление адвоката о следах пыток на теле Марцинкевича

О смерти Тесака в СИЗО стало известно 16 сентября. Пока следствие считает, что заключенный покончил с собой: в его камере обнаружили две прощальные записки и письмо жене. Представитель Следственного комитета после смерти Марцинкевича предположила, что тот мог покончить с собой из-за чувства вины за несколько убийств, в совершении которых признался незадолго до смерти.