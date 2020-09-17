СК рассказал о признании Марцинкевича в убийствах накануне смерти
Скончавшийся накануне Максим Марцинкевич, известный как Тесак, незадолго до своей смерти в СИЗО признался в совершении нескольких убийств, рассказала в интервью «Комсомольской правде» официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем», — заявила Петренко. По ее словам, у СК есть записи, на которых Марцинкевич полностью раскаивается в содеянном. Также представитель СК добавила, что Тесак разочаровался в своих националистических взглядах. «Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен», — отметила она.
Петренко добавила, что подробности еще одного описанного Марцинкевичем двойного убийства, о котором ранее не было известно, впоследствии позволили сотрудникам правоохранительных органов найти останки жертв там, где сказал Тесак. Ранее следствие знало только об аналогичном преступлении с участием националиста, совершенном в 2007 г. Оно было заснято на видео и слито в сеть.
Петренко предположила, что признание в убийствах и возможное наказание вплоть до пожизненного заключения, которые грозили Марцинкевичу, могли сподвигнуть его на суицид. Также есть вероятность, что он не смог смириться с осознанием тяжести совершенных им преступлений, добавила представить СК.
О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно вчера, 16 сентября. Пока следствие считает, что он совершил самоубийство. В его камере нашли две прощальные записки и письмо гражданской жене, где он утверждает, что не видит смысла жить.
Адвокаты Марцинкевича ранее обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту его гибели. Они считают, что националист не мог добровольно покончить с собой.
Марцинкевич был судим дважды за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.