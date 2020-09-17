СК рассказал о признании Марцинкевича в убийствах накануне смерти

«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем», — заявила Петренко. По ее словам, у СК есть записи, на которых Марцинкевич полностью раскаивается в содеянном. Также представитель СК добавила, что Тесак разочаровался в своих националистических взглядах. «Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен», — отметила она.