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СК рассказал о признании Марцинкевича в убийствах накануне смерти

Ведомости

Скончавшийся накануне Максим Марцинкевич, известный как Тесак, незадолго до своей смерти в СИЗО признался в совершении нескольких убийств, рассказала в интервью «Комсомольской правде» официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем», — заявила Петренко. По ее словам, у СК есть записи, на которых Марцинкевич полностью раскаивается в содеянном. Также представитель СК добавила, что Тесак разочаровался в своих националистических взглядах. «Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен», — отметила она.

Петренко добавила, что подробности еще одного описанного Марцинкевичем двойного убийства, о котором ранее не было известно, впоследствии позволили сотрудникам правоохранительных органов найти останки жертв там, где сказал Тесак. Ранее следствие знало только об аналогичном преступлении с участием националиста, совершенном в 2007 г. Оно было заснято на видео и слито в сеть.

Петренко предположила, что признание в убийствах и возможное наказание вплоть до пожизненного заключения, которые грозили Марцинкевичу, могли сподвигнуть его на суицид. Также есть вероятность, что он не смог смириться с осознанием тяжести совершенных им преступлений, добавила представить СК.

О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно вчера, 16 сентября. Пока следствие считает, что он совершил самоубийство. В его камере нашли две прощальные записки и письмо гражданской жене, где он утверждает, что не видит смысла жить.

Адвокаты Марцинкевича ранее обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту его гибели. Они считают, что националист не мог добровольно покончить с собой. 

Марцинкевич был судим дважды за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. 

Ранее по теме: Следствие не усмотрело криминального характера в смерти Марцинкевича

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных