Адвокаты семьи Марцинкевича попросили СК возбудить дело по факту его смерти
Адвокаты семьи погибшего в СИЗО Максима Марцинкевича, известного как Тесак, обратились к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту его гибели, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Сидорова.
«Мои коллеги написали обращение к главе СКР, так как Максим Марцинкевич был морально устойчив и не мог добровольно совершить самоубийство», ‒ сказал Сидоров.
Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска. Позже в пресс-службе Следственного управления СК по Челябинской области сообщили, что Следственный комитет региона проводит доследственную проверку после обнаружения тела заключенного в СИЗО в Челябинске.
В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал националиста Марцинкевича виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости.