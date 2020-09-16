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Адвокаты семьи Марцинкевича попросили СК возбудить дело по факту его смерти

Ведомости

Адвокаты семьи погибшего в СИЗО Максима Марцинкевича, известного как Тесак, обратились к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту его гибели, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Сидорова.

«Мои коллеги написали обращение к главе СКР, так как Максим Марцинкевич был морально устойчив и не мог добровольно совершить самоубийство», ‒ сказал Сидоров.

Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска. Позже в пресс-службе Следственного управления СК по Челябинской области сообщили, что Следственный комитет региона проводит доследственную проверку после обнаружения тела заключенного в СИЗО в Челябинске. 

В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал националиста Марцинкевича виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости.

Ранее по теме: СК начал проверку после смерти в челябинском СИЗО

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных