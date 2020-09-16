Адвокаты семьи Марцинкевича попросили СК возбудить дело по факту его смерти

Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска. Позже в пресс-службе Следственного управления СК по Челябинской области сообщили, что Следственный комитет региона проводит доследственную проверку после обнаружения тела заключенного в СИЗО в Челябинске.