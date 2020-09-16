СК начал проверку после смерти в челябинском СИЗО
Следственный комитет по Челябинской области проводит доследственную проверку после обнаружения тела заключенного в СИЗО в Челябинске, сообщили в пресс-службе следственного управления СК региона.
«В утреннее время 16 сентября 2020 г. в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области (г. Челябинск) обнаружено тело заключенного. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку, отметили в ведомстве.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) агентству «Интерфакс» подтвердили смерть Марцинкевича.
В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты дела получили от 2 до 9,5 г. тюрьмы. С осужденных взыскали штраф 670 000 руб. Марцинкевича задержали в январе 2014 г. на Кубе. За нарушение срока безвизового пребывания его в том же месяце экстрадировали в Россию.
Ранее Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. Созданное им объединение было признано экстремистским. После отбывания первого наказания националист стал лидером неформального движения «Оккупай педофиляй». Его члены размещали в соцсетях видео задержания подозреваемых в педофилии, которых допрашивают перед видеокамерой, а после передают полицейским.