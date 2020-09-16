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СК начал проверку после смерти в челябинском СИЗО

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Следственный комитет по Челябинской области проводит доследственную проверку после обнаружения тела заключенного в СИЗО в Челябинске, сообщили в пресс-службе следственного управления СК региона.

«В утреннее время 16 сентября 2020 г. в камере СИЗО №3 ГУФСИН России по Челябинской области (г. Челябинск) обнаружено тело заключенного. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении. По предварительным данным, мужчина оставил предсмертную записку, отметили в ведомстве.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) агентству «Интерфакс» подтвердили смерть Марцинкевича.

В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты дела получили от 2 до 9,5 г. тюрьмы. С осужденных взыскали штраф 670 000 руб. Марцинкевича задержали в январе 2014 г. на Кубе. За нарушение срока безвизового пребывания его в том же месяце экстрадировали в Россию.

Ранее Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. Созданное им объединение было признано экстремистским. После отбывания первого наказания националист стал лидером неформального движения «Оккупай педофиляй». Его члены размещали в соцсетях видео задержания подозреваемых в педофилии, которых допрашивают перед видеокамерой, а после передают полицейским.

Ранее по теме: Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных