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Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО

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Националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию о самоубийстве также подтвердили источники «РИА Новости» и «Новой газеты».

«Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой», – сообщил собеседник ТАСС. Подробностей источник не предоставил. Адвокат Марцинкевича не подтвердил «РИА Новости» сообщения о его самоубийстве.

Первым информацию о самоубийстве Марцинкевича сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на источники. Как рассказали собеседники издания, в Челябинском СИЗО националист находился в одиночной камере в ожидании пересылки в Москву. Также источники издания сообщили об оставленной Марцинкевичем предсмертной записке, содержания которой не раскрыли.

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) агентству «Интерфакс» подтвердили смерть Марцинкевича. Источник издания в правоохранительных органах пояснил, что это была уже не первая попытка суицида у находившегося под стражей националиста.

Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов со ссылкой на местную защитницу погибшего сообщил Business FM, что тот незадолго до смерти мог написать явку с повинной по делу об убийствах, до этого из него «систематически выбивали показания». В Москву Марцинкевича собирались этапировать предположительно для участия в соответствующих следственных действиях.

«Приезжали специально обученные люди из Москвы и вместе с местными специально обученными товарищами добивались признательных показаний в совершении неких убийств», – рассказал Краснов.

В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал националиста Максима Марцинкевича (Тесак) виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты дела получили от 2 до 9,5 г. тюрьмы. С осужденных взыскали штраф 670 000 руб. Марцинкевича задержали в январе 2014 г. на Кубе. За нарушение срока безвизового пребывания его в том же месяце экстрадировали в Россию.

Ранее Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. Созданное им объединение было признано экстремистским. После отбывания первого наказания националист стал лидером неформального движения «Оккупай педофиляй».

Члены этого движения размещали в соцсетях видео, на которых они задерживают подозреваемых в педофилии, допрашивают их перед видеокамерой, а после передают полицейским.

Ранее по теме: Суд приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам тюрьмы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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