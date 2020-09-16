Националист Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию о самоубийстве также подтвердили источники «РИА Новости» и «Новой газеты».
«Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой», – сообщил собеседник ТАСС. Подробностей источник не предоставил. Адвокат Марцинкевича не подтвердил «РИА Новости» сообщения о его самоубийстве.
Первым информацию о самоубийстве Марцинкевича сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на источники. Как рассказали собеседники издания, в Челябинском СИЗО националист находился в одиночной камере в ожидании пересылки в Москву. Также источники издания сообщили об оставленной Марцинкевичем предсмертной записке, содержания которой не раскрыли.
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) агентству «Интерфакс» подтвердили смерть Марцинкевича. Источник издания в правоохранительных органах пояснил, что это была уже не первая попытка суицида у находившегося под стражей националиста.
Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов со ссылкой на местную защитницу погибшего сообщил Business FM, что тот незадолго до смерти мог написать явку с повинной по делу об убийствах, до этого из него «систематически выбивали показания». В Москву Марцинкевича собирались этапировать предположительно для участия в соответствующих следственных действиях.
«Приезжали специально обученные люди из Москвы и вместе с местными специально обученными товарищами добивались признательных показаний в совершении неких убийств», – рассказал Краснов.
В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал националиста Максима Марцинкевича (Тесак) виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты дела получили от 2 до 9,5 г. тюрьмы. С осужденных взыскали штраф 670 000 руб. Марцинкевича задержали в январе 2014 г. на Кубе. За нарушение срока безвизового пребывания его в том же месяце экстрадировали в Россию.
Ранее Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. Созданное им объединение было признано экстремистским. После отбывания первого наказания националист стал лидером неформального движения «Оккупай педофиляй».
Члены этого движения размещали в соцсетях видео, на которых они задерживают подозреваемых в педофилии, допрашивают их перед видеокамерой, а после передают полицейским.