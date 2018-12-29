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Суд приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам тюрьмы

Бабушкинский суд Москвы признал националиста Максима Марцинкевича (Тесак) виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии, передает «РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Марии Боровиковой.

Марцинкевич будет отбывать наказание в колонии строгого режима, уточнила Боровикова.

Прокурор просил приговорить обвиняемого к 10 годам строгого режима, защита Марцинкевича просила о прекращении дела по реабилитирующим основаниям. Это уже второе рассмотрение данного уголовного дела, первый приговор по нему отменила апелляционная инстанция Мосгорсуда.

Других фигурантов дела суд приговорил к различным срокам — от 2 лет и 11 месяцев до 9 лет и 6 месяцев. По словам Боровиковой, суд также удовлетворил ряд гражданских исков и взыскал с осужденных в пользу пострадавших суммарно около 670 000 руб.

Марцинкевича задержали в январе 2014 г. на Кубе. За нарушение срока безвизового пребывания его в этом же месяце экстрадировали в Россию.

Ранее Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. Созданное им объединение скинхедов «Формат-18» было признано экстремистским. После отбывания первого наказания националист стал лидером неформального движения «Оккупай педофиляй». Члены этого движения размещали в соцсетях видео, на которых они задерживают подозреваемых в педофилии, допрашивают их перед видеокамерой, а после передают полицейским.