Следствие не усмотрело криминального характера в смерти Марцинкевича
Смерть заключенного, скончавшегося сегодня утром в СИЗО № 3 в Челябинске, не носит криминального характера, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Челябинской области. По данным ТАСС, речь идет о Максиме Марцинкевиче, известном как Тесак.
«В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер», ‒ говорится в сообщении. В СК напомнили, что утром 16 сентября в челябинском СИЗО № 3 были обнаружены тело заключенного и предсмертные записки. Следственные органы проводят процессуальную проверку, в частности проводится опрос свидетелей, назначены необходимые исследования.
«Следователями будут установлены все обстоятельства и причины, предшествовавшие произошедшему. При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключенный», ‒ объяснили в СК.
Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска. Позже адвокаты семьи Марцинкевича обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту его гибели. По их мнению, погибший был морально устойчив и не мог добровольно совершить самоубийство.
В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал националиста Марцинкевича виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости.