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Следствие не усмотрело криминального характера в смерти Марцинкевича

Ведомости

Смерть заключенного, скончавшегося сегодня утром в СИЗО № 3 в Челябинске, не носит криминального характера, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Челябинской области. По данным ТАСС, речь идет о Максиме Марцинкевиче, известном как Тесак.

«В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер», ‒ говорится в сообщении. В СК напомнили, что утром 16 сентября в челябинском СИЗО № 3 были обнаружены тело заключенного и предсмертные записки. Следственные органы проводят процессуальную проверку, в частности проводится опрос свидетелей, назначены необходимые исследования. 

«Следователями будут установлены все обстоятельства и причины, предшествовавшие произошедшему. При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключенный», ‒ объяснили в СК.

Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска. Позже адвокаты семьи Марцинкевича обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту его гибели. По их мнению, погибший был морально устойчив и не мог добровольно совершить самоубийство.

В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал националиста Марцинкевича виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости.

Ранее по теме: Адвокаты семьи Марцинкевича попросили СК возбудить дело по факту его смерти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных