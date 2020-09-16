Следствие не усмотрело криминального характера в смерти Марцинкевича

Ранее агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска. Позже адвокаты семьи Марцинкевича обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту его гибели. По их мнению, погибший был морально устойчив и не мог добровольно совершить самоубийство.