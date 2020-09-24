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Адвокат заявил о следах пыток на теле Марцинкевича

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На теле скончавшегося националиста Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом Тесак, присутствуют следы пыток, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

«Отцу наконец-то показали тело, на нем гестаповские следы пыток ‒ следы на голени, отсутствуют несколько ногтей», ‒ сказал Михальчик.

О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно 16 сентября. На данный момент следствие считает, что он совершил самоубийство. В его камере нашли две прощальные записки и письмо гражданской жене.

17 сентября представитель Следственного комитета рассказала, что незадолго до смерти Марцинкевич признался в серии убийств. Она предположила, что националист мог покончить с собой из чувства вины за содеянное.

Тесака судили дважды за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

Ранее по теме: Адвокат рассказал о не характерных для суицида травмах на теле Марцинкевича

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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