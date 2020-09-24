Адвокат заявил о следах пыток на теле Марцинкевича
На теле скончавшегося националиста Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом Тесак, присутствуют следы пыток, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.
«Отцу наконец-то показали тело, на нем гестаповские следы пыток ‒ следы на голени, отсутствуют несколько ногтей», ‒ сказал Михальчик.
О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно 16 сентября. На данный момент следствие считает, что он совершил самоубийство. В его камере нашли две прощальные записки и письмо гражданской жене.
17 сентября представитель Следственного комитета рассказала, что незадолго до смерти Марцинкевич признался в серии убийств. Она предположила, что националист мог покончить с собой из чувства вины за содеянное.
Тесака судили дважды за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.