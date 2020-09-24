Адвокат заявил о следах пыток на теле Марцинкевича

Тесака судили дважды за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.