Адвокат рассказал о не характерных для суицида травмах на теле Марцинкевича
Независимый эксперт исследовала фотографии тела известного под псевдонимом Тесак националиста Максима Марцинкевича, по предварительным данным, покончившего с собой в СИЗО 16 сентября. По результатам исследования, на теле погибшего есть травмы, нанесенные посторонними. Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.
«Она (независимый специалист. – «Ведомости») проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще», – цитирует агентство своего собеседника.
Михальчик пояснил, что к независимому эксперту пришлось обратиться, так как тело Марцинкевича не показали ни ему, ни отцу погибшего. Также представителей националиста не ознакомили с результатами проведенной следствием экспертизы. Защита и родственники Тесака намерены добиваться возможности изучить эти материалы.
17 сентября представитель Следственного комитета (СК) рассказала, что незадолго до смерти Марцинкевич признался в серии убийств. Она предположила, что националист мог покончить с собой из чувства вины за содеянное. Тесака судили дважды за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.
О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно 16 сентября. По предварительным данным следствия, он совершил самоубийство, однако пока обстоятельства дела выясняются. В камере Тесака были найдены две прощальные записки и письмо гражданской жене. В последнем он утверждает, что не видит смысла жить.