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Адвокат рассказал о не характерных для суицида травмах на теле Марцинкевича

Ведомости

Независимый эксперт исследовала фотографии тела известного под псевдонимом Тесак националиста Максима Марцинкевича, по предварительным данным, покончившего с собой в СИЗО 16 сентября. По результатам исследования, на теле погибшего есть травмы, нанесенные посторонними. Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

«Она (независимый специалист. – «Ведомости») проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще», – цитирует агентство своего собеседника.

Михальчик пояснил, что к независимому эксперту пришлось обратиться, так как тело Марцинкевича не показали ни ему, ни отцу погибшего. Также представителей националиста не ознакомили с результатами проведенной следствием экспертизы. Защита и родственники Тесака намерены добиваться возможности изучить эти материалы.

17 сентября представитель Следственного комитета (СК) рассказала, что незадолго до смерти Марцинкевич признался в серии убийств. Она предположила, что националист мог покончить с собой из чувства вины за содеянное. Тесака судили дважды за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

О смерти Марцинкевича в СИЗО стало известно 16 сентября. По предварительным данным следствия, он совершил самоубийство, однако пока обстоятельства дела выясняются. В камере Тесака были найдены две прощальные записки и письмо гражданской жене. В последнем он утверждает, что не видит смысла жить.

Ранее по теме: СК рассказал о признании Марцинкевича в убийствах накануне смерти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных