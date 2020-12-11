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Журнал Time назвал Байдена и Харрис людьми года

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Журнал Time назвал кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис «людьми года». Об этом говорится в аккаунте издания в Twitter. 

Time – американский еженедельный общественно-политический журнал. Начиная с 1927 г. традиционно в декабре редакция издания объявляет «человека года». Обычно это один человек, однако, по данным журнала, иногда это может быть группа людей, которые повлияли на страну и мир в течение календарного года.

В шорт-лист премии в 2020 г. вошли, кроме Байдена, действующий президент США Дональд Трамп, медработники, которые работают в «красной зоне» больниц с COVID-19, и руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и «самый заметный научный лидер в США в 2020 г.» доктор Энтони Фаучи, а также движение за расовую справедливость Black Lives Matter.

В 2019 г. человеком года стала экоактивистка Грета Тунберг. Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных