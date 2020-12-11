Журнал Time назвал Байдена и Харрис людьми года
Журнал Time назвал кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис «людьми года». Об этом говорится в аккаунте издания в Twitter.
Time – американский еженедельный общественно-политический журнал. Начиная с 1927 г. традиционно в декабре редакция издания объявляет «человека года». Обычно это один человек, однако, по данным журнала, иногда это может быть группа людей, которые повлияли на страну и мир в течение календарного года.
Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4— TIME (@TIME) December 11, 2020
В шорт-лист премии в 2020 г. вошли, кроме Байдена, действующий президент США Дональд Трамп, медработники, которые работают в «красной зоне» больниц с COVID-19, и руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и «самый заметный научный лидер в США в 2020 г.» доктор Энтони Фаучи, а также движение за расовую справедливость Black Lives Matter.
В 2019 г. человеком года стала экоактивистка Грета Тунберг. Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю.