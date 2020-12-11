Журнал Time назвал Байдена и Харрис людьми года

Time – американский еженедельный общественно-политический журнал. Начиная с 1927 г. традиционно в декабре редакция издания объявляет «человека года». Обычно это один человек, однако, по данным журнала, иногда это может быть группа людей, которые повлияли на страну и мир в течение календарного года.