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Скончался «голос Кремля» Евгений Хорошевцев

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Народный артист России, диктор Евгений Хорошевцев умер на 77-м году жизни, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Евгений Александрович был народным артистом России, "голосом Кремля", именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — сообщил он.

Песков также отметил, что Хорошевцев был учеником советского диктора, «голоса Победы» Юрия Левитана.

Евгений Хорошевцев родился в 1944 г. в Москве. С 1968 г. работал диктором Всесоюзного радио, а с 2000 г. – диктором протокольных мероприятий президента России. В 2001 г. был удостоен звания народного артиста Российской Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных