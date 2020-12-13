Скончался «голос Кремля» Евгений Хорошевцев
Народный артист России, диктор Евгений Хорошевцев умер на 77-м году жизни, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Евгений Александрович был народным артистом России, "голосом Кремля", именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства», — сообщил он.
Песков также отметил, что Хорошевцев был учеником советского диктора, «голоса Победы» Юрия Левитана.
Евгений Хорошевцев родился в 1944 г. в Москве. С 1968 г. работал диктором Всесоюзного радио, а с 2000 г. – диктором протокольных мероприятий президента России. В 2001 г. был удостоен звания народного артиста Российской Федерации.