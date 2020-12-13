Песков опроверг слухи о пребывании Путина в бункере
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимир Путин в настоящее время проживает в некоем бункере. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».
«Нет, Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он жил и до пандемии», — прокомментировал Песков слухи о том, что президент пребывает в бункере.
В Ново-Огарево президент также работает, оттуда периодически приезжает в Кремль и ездит в командировки, добавил Песков. В резиденции также проживают врачи и эпидемиологи, которые участвуют в организации графика мероприятий с участием президента.