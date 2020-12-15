Госдума одобрила ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете

Кроме того, согласно законопроекту, если подобное деяние независимо от наличия отягчающих обстоятельств привело к смерти двух и более лиц, наказание может составить до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.