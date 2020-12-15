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Госдума одобрила ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете

Ведомости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому наказание за склонение другого человека к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов через интернет будет составлять до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«В действующем уголовном законодательстве отсутствует соответствующий квалифицирующий признак», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Таким образом, использование информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, для склонения к употреблению запрещенных веществ, является таким же отягчающим обстоятельством, как то же деяние, совершенное организованной группой или по предварительному сговору, либо в отношении двух и более лиц, либо с применением или угрозой применения насилия. 

При этом максимальное наказание за склонение к употреблению запрещенных веществ в России без отягчающих факторов составляет до 5 лет лишения свободы. 

Кроме того, согласно законопроекту, если подобное деяние независимо от наличия отягчающих обстоятельств привело к смерти двух и более лиц, наказание может составить до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

В начале 2020 г. президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Таким образом, данный законопроект был разработан в соответствии с его поручением.

Ранее по теме: Либерализация наркотиков в России приравнена к угрозе нацбезопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных