Госдума одобрила ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому наказание за склонение другого человека к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов через интернет будет составлять до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«В действующем уголовном законодательстве отсутствует соответствующий квалифицирующий признак», — следует из пояснительной записки к законопроекту.
Таким образом, использование информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, для склонения к употреблению запрещенных веществ, является таким же отягчающим обстоятельством, как то же деяние, совершенное организованной группой или по предварительному сговору, либо в отношении двух и более лиц, либо с применением или угрозой применения насилия.
При этом максимальное наказание за склонение к употреблению запрещенных веществ в России без отягчающих факторов составляет до 5 лет лишения свободы.
Кроме того, согласно законопроекту, если подобное деяние независимо от наличия отягчающих обстоятельств привело к смерти двух и более лиц, наказание может составить до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.
В начале 2020 г. президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Таким образом, данный законопроект был разработан в соответствии с его поручением.