Либерализация наркотинов в России приравнена к угрозе нацбезопасности

16 ноября Путин заявил о необходимости поиска новых методов борьбы с распространением наркотиков. По его словам, наркоторговцы все больше используют современные технологии, а пандемия коронавируса лишь этому способствовала. В числе преимуществ таких технологий он называл отсутствие контакта между продавцами и покупателями психотропных веществ. Это, по мнению главы государства, пример того, когда развитие технологий идет во вред.