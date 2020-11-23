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Либерализация наркотинов в России приравнена к угрозе нацбезопасности

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Легализация использования марихуаны и других каннабиноидов в России в рекреационных целях является угрозой национальной безопасности, следует из подписанной президентом Владимиром Путиным Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 г.

«Угрозами национальной безопасности является …расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях», — говорится в документе. Другими факторами этого процесса в документе названы появление новых видов наркотиков, увеличение их объемов производства на недостаточно подконтрольных правительствам территориях и в зонах вооруженных конфликтов.

В числе угроз национальной безопасности в области оборота наркотиков также названы попытки дестабилизации международной системы контроля, деятельность транснациональной преступности, использование ею новых технологий, усиливающих конспирацию каналов поставки и сбыта, использование интернета для пропаганды наркопотребления, а также использование доходов от продажи наркотиков для финансирования международного терроризма.

16 ноября Путин заявил о необходимости поиска новых методов борьбы с распространением наркотиков. По его словам, наркоторговцы все больше используют современные технологии, а пандемия коронавируса лишь этому способствовала. В числе преимуществ таких технологий он называл отсутствие контакта между продавцами и покупателями психотропных веществ. Это, по мнению главы государства, пример того, когда развитие технологий идет во вред.

Ранее по теме: Путин объявил о спаде наркомании в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных