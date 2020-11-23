Либерализация наркотинов в России приравнена к угрозе нацбезопасности
Легализация использования марихуаны и других каннабиноидов в России в рекреационных целях является угрозой национальной безопасности, следует из подписанной президентом Владимиром Путиным Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 г.
«Угрозами национальной безопасности является …расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях», — говорится в документе. Другими факторами этого процесса в документе названы появление новых видов наркотиков, увеличение их объемов производства на недостаточно подконтрольных правительствам территориях и в зонах вооруженных конфликтов.
В числе угроз национальной безопасности в области оборота наркотиков также названы попытки дестабилизации международной системы контроля, деятельность транснациональной преступности, использование ею новых технологий, усиливающих конспирацию каналов поставки и сбыта, использование интернета для пропаганды наркопотребления, а также использование доходов от продажи наркотиков для финансирования международного терроризма.
16 ноября Путин заявил о необходимости поиска новых методов борьбы с распространением наркотиков. По его словам, наркоторговцы все больше используют современные технологии, а пандемия коронавируса лишь этому способствовала. В числе преимуществ таких технологий он называл отсутствие контакта между продавцами и покупателями психотропных веществ. Это, по мнению главы государства, пример того, когда развитие технологий идет во вред.