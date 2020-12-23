Шестерых соратников Тесака задержали по обвинению в убийствах
Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД задержали шестерых соратников националиста Максима Марцинкевича (Тесака) по обвинению в убийствах выходцев из Средней Азии в начале 2000-х годов. Один из задержанных оказал вооруженное сопротивление, сообщает пресс-служба ведомства.
«Среди фигурантов – Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков», — говорится в сообщении. Токмаков, экс-лидер националистической организации «Русская цель», при задержании оказал вооруженное сопротивление, однако сотрудники ФСБ смогли его обезвредить. При обысках у задержанных обнаружено огнестрельное, травматическое и холодное оружие, а также нацистская атрибутика и агитационные материалы.
Задержанным предъявлены обвинения в совершении убийства двух выходцев из Средней Азии в 2003 г. в районе города Королева по мотивам национальной ненависти и вражды. Части тел убитых были выброшены в московском районе Гольяново. Запись убийства была распространена в интернете в 2007 г. Тела убитых следователи обнаружили в Гагаринском районе Смоленской области в августе 2020 г.
«Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" и "Реструкт" Максим Марцинкевич», — говорится в сообщении СК. По данным следствия, незадолго до гибели в сентябре Марцинкевич, находившийся в СИЗО Челябинска, признался в этом, а также в ряде других убийств. Расследование дела продолжается.
О смерти Тесака в СИЗО Челябинска стало известно 16 сентября. Следствие считает, что он покончил с собой из-за чувства вины за ряд убийств, произошедших в 2000-е гг. В камере были обнаружены две прощальные записки и письмо жене. Адвокат Тесака Алексей Михальчик заявил, что отец скончавшегося обнаружил на теле сына следы пыток, в том числе отсутствие нескольких ногтей. В начале декабря следователи нашли у Тесака еще одну предсмертную записку. В ней он отрицает причастность к убийствам, которые ему приписывали, а также сообщает, что оговорил по этому делу других лиц.