Шестерых соратников Тесака задержали по обвинению в убийствах

О смерти Тесака в СИЗО Челябинска стало известно 16 сентября. Следствие считает, что он покончил с собой из-за чувства вины за ряд убийств, произошедших в 2000-е гг. В камере были обнаружены две прощальные записки и письмо жене. Адвокат Тесака Алексей Михальчик заявил, что отец скончавшегося обнаружил на теле сына следы пыток, в том числе отсутствие нескольких ногтей. В начале декабря следователи нашли у Тесака еще одну предсмертную записку. В ней он отрицает причастность к убийствам, которые ему приписывали, а также сообщает, что оговорил по этому делу других лиц.