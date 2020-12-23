СМИ сообщили о смерти основателя сети «Старик Хоттабыч» Игоря Сосина
Основатель сети товаров для дома «Старик Хоттабыч», совладелец сети OBI и сети дискаунтеров под брендом Modi Игорь Сосин скончался на острове Занзибар, сообщили Telegram-каналы Baza и Mash со ссылкой на его родственников. Эту информацию подтвердили РБК два знакомых бизнесмена и основатель инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов.
Знакомые Сосина заявили, что предположительной причиной его смерти мог стать инфаркт. Предпринимателю было 53 года. Baza отмечает, что ресторатор Александр Соркин и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман помогают семье бизнесмена доставить его тело в Россию.
Весной этого года Сосин перенес коронавирус, о чем он сам сообщил РБК. бизнесмен прошел лечение от двусторонней пневмонии в московской Коммунарке.
В 1994 г. Сосин вместе с Артуром Попельнюховым и Григорием Кожемякиным основал сеть «Старик Хоттабыч», а в 2000 г. вышел из проекта и занялся развитием совместного предприятие с немецкой DIY-сетью OBI. В июле 2016 г. стало известно, что он продал свои 49% в СП. В последние годы занимался развитием сети товаров для дома Modi.