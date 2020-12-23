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СМИ сообщили о смерти основателя сети «Старик Хоттабыч» Игоря Сосина

Ведомости

Основатель сети товаров для дома «Старик Хоттабыч», совладелец сети OBI и сети дискаунтеров под брендом Modi Игорь Сосин скончался на острове Занзибар, сообщили Telegram-каналы Baza и Mash со ссылкой на его родственников. Эту информацию подтвердили РБК два знакомых бизнесмена и основатель инвестиционной компании Falcon Advisers Игорь Кованов.

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Знакомые Сосина заявили, что предположительной причиной его смерти мог стать инфаркт. Предпринимателю было 53 года. Baza отмечает, что ресторатор Александр Соркин и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман помогают семье бизнесмена доставить его тело в Россию.

Весной этого года Сосин перенес коронавирус, о чем он сам сообщил РБК. бизнесмен прошел лечение от двусторонней пневмонии в московской Коммунарке.

В 1994 г. Сосин вместе с Артуром Попельнюховым и Григорием Кожемякиным основал сеть «Старик Хоттабыч», а в 2000 г. вышел из проекта и занялся развитием совместного предприятие с немецкой DIY-сетью OBI. В июле 2016 г. стало известно, что он продал свои 49% в СП. В последние годы занимался развитием сети товаров для дома Modi.

Ранее по теме: Игорь Сосин продал 49% в СП с OBI немцам – «Коммерсантъ»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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