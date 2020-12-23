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Чубайс ответил на обвинения Ходорковского в получении взятки

Ведомости

Бывший глава «Роснано», а ныне спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс опроверг заявление экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о получении им взятки в $3 млн за организацию встречи бизнеса с президентом России Борисом Ельциным в 1996 г. 

«Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете», — написал Чубайс на своей странице в Facebook. «Я не знаю, почему Михаил Ходорковский 25 лет молчал, а теперь решил соврать обо мне. Но мне хочется задать один, наверное совсем наивный, вопрос. Михаил Борисович, а извиниться — слабо?» — добавил он.

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Вчера украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с Ходорковским, в котором последний заявил, что в 1996 г. дал Чубайсу $2-3 млн за организацию встречи бизнеса с Ельциным, чтобы отговорить того от переноса выборов и запрета партии КПРФ. 

Чубайс, в свою очередь, заявил, что Ельцин действительно принял такое решение «под влиянием силовиков», однако позже передумал. Встреча с бизнесом состоялась, но «одно к другому не имело никакого отношения», написал новый спецпредставитель президента.

Чубайс утверждает, что встреча прошла 19 марта — через два дня после отмены решения Ельцина о «блокировке Госдумы», поэтому вопрос об этом в ходе беседы не обсуждался. 

Также бывший глава «Роснано» заявил, что по его требованию бизнес выделил $3 млн на финансирование Центра защиты частной собственности для поддержки предвыборной кампании Ельцина.

«Никаких иных денег бизнеса (ни от вас, ни от других бизнесменов) я не просил, не получал и получать не собирался. Еще раз — не 2-3 миллиона, а 3. Не мне, а избирательному штабу. Не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании», — подчеркнул Чубайс.

Ранее по теме: Чубайс придумал, как защитить российские компании от углеродного налога ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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