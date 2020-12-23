Чубайс ответил на обвинения Ходорковского в получении взятки
Бывший глава «Роснано», а ныне спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс опроверг заявление экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о получении им взятки в $3 млн за организацию встречи бизнеса с президентом России Борисом Ельциным в 1996 г.
Вчера украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с Ходорковским, в котором последний заявил, что в 1996 г. дал Чубайсу $2-3 млн за организацию встречи бизнеса с Ельциным, чтобы отговорить того от переноса выборов и запрета партии КПРФ.
Чубайс, в свою очередь, заявил, что Ельцин действительно принял такое решение «под влиянием силовиков», однако позже передумал. Встреча с бизнесом состоялась, но «одно к другому не имело никакого отношения», написал новый спецпредставитель президента.
Чубайс утверждает, что встреча прошла 19 марта — через два дня после отмены решения Ельцина о «блокировке Госдумы», поэтому вопрос об этом в ходе беседы не обсуждался.
Также бывший глава «Роснано» заявил, что по его требованию бизнес выделил $3 млн на финансирование Центра защиты частной собственности для поддержки предвыборной кампании Ельцина.
«Никаких иных денег бизнеса (ни от вас, ни от других бизнесменов) я не просил, не получал и получать не собирался. Еще раз — не 2-3 миллиона, а 3. Не мне, а избирательному штабу. Не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании», — подчеркнул Чубайс.