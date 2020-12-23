Чубайс ответил на обвинения Ходорковского в получении взятки

«Никаких иных денег бизнеса (ни от вас, ни от других бизнесменов) я не просил, не получал и получать не собирался. Еще раз — не 2-3 миллиона, а 3. Не мне, а избирательному штабу. Не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании», — подчеркнул Чубайс.