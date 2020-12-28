Мишустин назначил нового главу Росстандарта

Шалаев был заместителем руководителя Росстандарта с 2016 г. Он отвечал, в числе прочего, за организацию ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечение функционирования единой информационной системы по техническому регулированию и развитие международного сотрудничества.