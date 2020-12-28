Мишустин назначил нового главу Росстандарта
Экс-заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев назначен на пост главы агентства вместо Алексея Абрамова, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документы опубликованы на сайте правительства.
«Назначить Шалаева Антона Павловича руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, освободив его от занимаемой должности», — сказано в тексте распоряжения.
Шалаев был заместителем руководителя Росстандарта с 2016 г. Он отвечал, в числе прочего, за организацию ведения единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации, обеспечение функционирования единой информационной системы по техническому регулированию и развитие международного сотрудничества.
Уточняется, что освобожденный от должности Абрамов покинул пост по собственному желанию. Он руководил агентством с 2014 г.