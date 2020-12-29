Гендиректор ВОЗ назвал новые штаммы коронавируса вызовом 2021 года
Мир столкнется в 2021 г. с «новыми вызовами», в частности, с новыми разновидностями COVID-19, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктора Тедроса Аданома Гебрейесуса.
«В настоящее время мы плотно работаем с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также то, каким образом эти изменения сказываются на его способности распространяться и вызывать у людей заболевание», — сказал доктор Тедрос.
Гебрейесус поблагодарил Великобританию и ЮАР за выявление новых штаммов коронавируса, а также призвал другие страны делиться информацией о новых штаммах коронавируса.
Ранее новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Об этом стало известно 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, но официального подтверждения этих сведений нет. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.
Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен. По данным специалистов, британский штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет данных, что он повышает тяжесть заболевания или повышает риск смерти.