Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Голикова назвала число умерших от коронавируса в России

Ведомости

В России от коронавируса и его последствий умерли в совокупности 116 030 человек, рассказала в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.

«Прирост смертности от ковида и последствий его влияния мы оцениваем как 81%. В этих 81% 70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности «ковид». Он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться только потому, что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий», — сказала она.

Еще 45 109 человек формально умерли не от COVID-19, но у каждого из них был положительный тест на коронавирус, добавила Голикова. Она разъяснила, что в это число, как правило, входят люди с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, эндокринными, связанными с дыхательными органами.

Таким образом, общее число умерших граждан с COVID-19 составляет 116 030 человек, резюмировала Голикова. Она также отметила, что сейчас власти совместно со специалистами думают над тем, как оценивать людей, которые перенесли коронавирус в средней или тяжелой форме, выздоровели, а впоследствии скончались от воспаления хронических заболеваний.

По данным оперштаба на 30 декабря, от коронавируса в России умерли 56 426 граждан. Голикова пояснила, что разница в данных обусловлена тем, что штаб фиксирует оперативную информацию, которая затем уточняется в течение 40 дней. Только после этого Росстат публикует окончательные итоги.

Голикова подчеркнула, что в России действует «абсолютно прозрачная система учета» пациентов с коронавирусом и власти ничего не скрывают. Из статистики оперштаба следует, что COVID-19 в стране переболели или болеют сейчас 3 131 550 человек. При этом ранее специалисты Сбербанка подсчитали, что реальный показатель может превышать официальный в шесть раз, так как не учитывает тех, кто перенес вирус бессимптомно.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных