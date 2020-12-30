Голикова назвала число умерших от коронавируса в России

«Прирост смертности от ковида и последствий его влияния мы оцениваем как 81%. В этих 81% 70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности «ковид». Он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться только потому, что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий», — сказала она.