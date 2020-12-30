Голикова назвала число умерших от коронавируса в России
В России от коронавируса и его последствий умерли в совокупности 116 030 человек, рассказала в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
«Прирост смертности от ковида и последствий его влияния мы оцениваем как 81%. В этих 81% 70 921 умерший — это умерший исключительно от причины смертности «ковид». Он официально подтвержден и не подвергается никакому сомнению, за исключением того, что эта цифра в последующие месяцы может несколько корректироваться только потому, что каждый день приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий», — сказала она.
Еще 45 109 человек формально умерли не от COVID-19, но у каждого из них был положительный тест на коронавирус, добавила Голикова. Она разъяснила, что в это число, как правило, входят люди с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, эндокринными, связанными с дыхательными органами.
Таким образом, общее число умерших граждан с COVID-19 составляет 116 030 человек, резюмировала Голикова. Она также отметила, что сейчас власти совместно со специалистами думают над тем, как оценивать людей, которые перенесли коронавирус в средней или тяжелой форме, выздоровели, а впоследствии скончались от воспаления хронических заболеваний.
По данным оперштаба на 30 декабря, от коронавируса в России умерли 56 426 граждан. Голикова пояснила, что разница в данных обусловлена тем, что штаб фиксирует оперативную информацию, которая затем уточняется в течение 40 дней. Только после этого Росстат публикует окончательные итоги.
Голикова подчеркнула, что в России действует «абсолютно прозрачная система учета» пациентов с коронавирусом и власти ничего не скрывают. Из статистики оперштаба следует, что COVID-19 в стране переболели или болеют сейчас 3 131 550 человек. При этом ранее специалисты Сбербанка подсчитали, что реальный показатель может превышать официальный в шесть раз, так как не учитывает тех, кто перенес вирус бессимптомно.