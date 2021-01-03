Восемь человек погибли в ДТП в Тыве
Восемь человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Улуг-Хемском районе Республики Тыва, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного МВД.
«На месте ДТП умерли семь человек, еще один участник дорожного движения скончался при доставлении в медицинское учреждение», – заявили в ведомстве.
По данным агентства, водители обеих машин погибли. Еще два человека пострадали. «Интерфакс» отметил, что они находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших детей нет, добавил ТАСС.
Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другим. Источник «Интерфакса» уточнил, что в переполненных машинах находились местные жители, которые ехали «в гости в соседние села».