Восемь человек погибли в ДТП в Тыве

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другим. Источник «Интерфакса» уточнил, что в переполненных машинах находились местные жители, которые ехали «в гости в соседние села».