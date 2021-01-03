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Владимира Коренева похоронят на Введенском кладбище

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Прощание с Владимиром Кореневым пройдет в «Электротеатре Станиславский» в Москве 5 января, похоронен он будет на Введенском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Ирину Золину.

«Гражданская панихида пройдет 5 января в театре с 10 до 12 часов, доступ свободный. Захоронение на Введенском кладбище», — рассказала она.

Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер от коронавируса на 81-м году жизни накануне.

Коренев родился 20 июня 1940 г. в Севастополе. В 1957 г. поступил в ГИТИС и на последнем курсе института получил главную роль в фильме «Человек-амфибия», принесшем ему известность. Впоследствии актер сыграл более чем в 50 картинах, включая «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и «Дети Арбата».

С 1961 г. Коренев выступал на сцене Московского драматического театра им. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский). Также до 2015 г. был руководителем факультета театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных