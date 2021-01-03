Владимира Коренева похоронят на Введенском кладбище
Прощание с Владимиром Кореневым пройдет в «Электротеатре Станиславский» в Москве 5 января, похоронен он будет на Введенском кладбище, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Ирину Золину.
«Гражданская панихида пройдет 5 января в театре с 10 до 12 часов, доступ свободный. Захоронение на Введенском кладбище», — рассказала она.
Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер от коронавируса на 81-м году жизни накануне.
Коренев родился 20 июня 1940 г. в Севастополе. В 1957 г. поступил в ГИТИС и на последнем курсе института получил главную роль в фильме «Человек-амфибия», принесшем ему известность. Впоследствии актер сыграл более чем в 50 картинах, включая «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества» и «Дети Арбата».
С 1961 г. Коренев выступал на сцене Московского драматического театра им. Станиславского (сейчас – Электротеатр Станиславский). Также до 2015 г. был руководителем факультета театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий.