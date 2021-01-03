Роспотребнадзор изучит данные о возможном появлении новой смертельной болезни в Конго
В Роспотребнадзоре изучают информацию о возможном появлении новой смертельной болезни в Конго после публикации CNN, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 г. помог обнаружить вирус Эболы, рассказал CNN о пациентке в Конго с симптомами геморрагической лихорадки, которую может вызывать вирус Эбола. Женщина позднее выздоровела, однако медикам так и не удалось установить по ее анализам, что именно вызвало похожие на Эболу симптомы.
Замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал агентству, что описанные симптомы могут быть вызваны и не инфекционными заболеваниями, поэтому паниковать пока не следует.
«Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний», — пояснил он.
Жан-Жак Муембе-Тамфум рассказал также о том, что человечество в будущем вероятно ждут и другие заболевания, которые могут передаваться к человеку от животных.
Возникновение новых патогенов ученый связывает с уничтожением лесов человеком. Так, он обратил внимание на результаты исследования, показавшего, что большая часть вспышек Эболы в 2001-2014 гг. произошла в местах, где два года назад был вырублен лес. Исчезновение лесов приведет к более частым и непредсказуемым столкновениям вирусов и животных, которые их переносят, с человеком, добавил он.