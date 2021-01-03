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Роспотребнадзор изучит данные о возможном появлении новой смертельной болезни в Конго

Ведомости

В Роспотребнадзоре изучают информацию о возможном появлении новой смертельной болезни в Конго после публикации CNN, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 г. помог обнаружить вирус Эболы, рассказал CNN о пациентке в Конго с симптомами геморрагической лихорадки, которую может вызывать вирус Эбола. Женщина позднее выздоровела, однако медикам так и не удалось установить по ее анализам, что именно вызвало похожие на Эболу симптомы.

Замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал агентству, что описанные симптомы могут быть вызваны и не инфекционными заболеваниями, поэтому паниковать пока не следует.

«Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний», — пояснил он.

Жан-Жак Муембе-Тамфум рассказал также о том, что человечество в будущем вероятно ждут и другие заболевания, которые могут передаваться к человеку от животных.

Возникновение новых патогенов ученый связывает с уничтожением лесов человеком. Так, он обратил внимание на результаты исследования, показавшего, что большая часть вспышек Эболы в 2001-2014 гг. произошла в местах, где два года назад был вырублен лес. Исчезновение лесов приведет к более частым и непредсказуемым столкновениям вирусов и животных, которые их переносят, с человеком, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных