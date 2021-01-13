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Врач назвал противопоказанные при коронавирусе препараты

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Существует несколько препаратов, которые не следует применять во время заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил журнал Good Housekeeping со ссылкой на доктора медицинских наук, директора отдела инфекционного контроля и профилактики детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффзина.

По его словам, во время лечения COVID-19 необходимо перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом. Также он порекомендовал отказаться от ингаляторов. Врач объяснил, что из-за медикаментов, которые содержат лоперамид, замедляется работа кишечника, что мешает организму самостоятельно очиститься от бактерий и воспалений.

Спреи для носа и ингаляторы для некоторых пациентов с астмой могут навредить из-за фенилэфрина в их составе. Он является активным веществом множества популярных сосудосуживающих спреев, что может быть вредно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Шаффзин рассказал, что такие спреи помогают сузить сосуды в носу, чтобы уменьшить выделения из него, однако для людей с высоким давлением это может стать проблемой, так как при применении спрея сосуды могут сузиться и в других частях организма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных