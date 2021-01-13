Врач назвал противопоказанные при коронавирусе препараты
Существует несколько препаратов, которые не следует применять во время заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил журнал Good Housekeeping со ссылкой на доктора медицинских наук, директора отдела инфекционного контроля и профилактики детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффзина.
По его словам, во время лечения COVID-19 необходимо перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом. Также он порекомендовал отказаться от ингаляторов. Врач объяснил, что из-за медикаментов, которые содержат лоперамид, замедляется работа кишечника, что мешает организму самостоятельно очиститься от бактерий и воспалений.
Спреи для носа и ингаляторы для некоторых пациентов с астмой могут навредить из-за фенилэфрина в их составе. Он является активным веществом множества популярных сосудосуживающих спреев, что может быть вредно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Шаффзин рассказал, что такие спреи помогают сузить сосуды в носу, чтобы уменьшить выделения из него, однако для людей с высоким давлением это может стать проблемой, так как при применении спрея сосуды могут сузиться и в других частях организма.