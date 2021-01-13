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Турция одобрила применение китайской вакцины от коронавируса

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Агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию Турции разрешило применение вакцины от коронавируса CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech, передает Anadolu.

«После получения разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях первая вакцина CoronaVac была введена министру здравоохранения Фахреттину Кодже в городской больнице Анкары», — говорится в сообщении агентства. Министр пообещал, что прививку китайским препаратом получат все руководители Минздрава и медработники.

«Мы полны решимости применять вакцину до тех пор, пока эпидемия не будет остановлена», — сказал Коджа. По его словам, массовая вакцинация медработников начнется завтра, 14 января.

Днем ранее сообщалось, что по результатам клинических испытаний в Бразилии вакцина от Sinovac показала эффективность в 50,38%. Для одобрения бразильскими властями необходимо, чтобы эффективность препарата превышала 50%. О намерении закупить вакцину этой китайской компании уже заявили власти Украины.

31 декабря 2020 г. Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinopharm. Препарат показал эффективность на уровне 79,34%, что, по мнению ведомства, соответствует стандартам, установленным властями Китая и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала первой зарегистрированной в мире. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. 

Ранее по теме: Эффективность китайской вакцины от коронавируса в Бразилии превысила 50%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных