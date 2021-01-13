Турция одобрила применение китайской вакцины от коронавируса

Днем ранее сообщалось, что по результатам клинических испытаний в Бразилии вакцина от Sinovac показала эффективность в 50,38%. Для одобрения бразильскими властями необходимо, чтобы эффективность препарата превышала 50%. О намерении закупить вакцину этой китайской компании уже заявили власти Украины.