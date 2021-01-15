В Роспотребнадзоре заявили о прохождении пика заболеваемости коронавирусом

При этом весной может произойти повторный рост заболеваемости коронавирусом, добавила Пшеничная. Вместе с тем она подчеркнула, что показатели этого периода вряд ли будут столь же высокими, как и осенью. Летом же, по ее словам, заболеваемость снизится до минимума прошлого года.