В Роспотребнадзоре заявили о прохождении пика заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, уже пройден, заявила журналистам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Сейчас мы видим некоторую тенденцию к стабилизации ситуации. И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — сказала она (цитата по ТАСС).
При этом весной может произойти повторный рост заболеваемости коронавирусом, добавила Пшеничная. Вместе с тем она подчеркнула, что показатели этого периода вряд ли будут столь же высокими, как и осенью. Летом же, по ее словам, заболеваемость снизится до минимума прошлого года.
По данным оперштаба на 15 января, за сутки в России выявили 24 715 новых случаев заболевания COVID-19. Это выше, чем в период новогодних праздников. Так, 10 января показатель опустился до значений ноября — 22 851. Рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом был зафиксирован 24 декабря — 29 935 случаев.
В целом за время пандемии коронавирус был выявлен у 3 520 531 жителей страны. 2 909 680 человек выздоровели, 64 495 умерли. В настоящий момент COVID-19 болеют 546 356 граждан. По данным университета Джонса Хопкинса, Россия является четвертой страной в мире по числу жителей с обнаруженным коронавирусом.