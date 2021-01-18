Расходы россиян на празднование Нового года увеличились на 19%

Большинство – 76% – россиян встретили Новый год дома, 9% – в гостях, 5% – на даче. Больше половины – 61% – респондентов удовлетворены тем, как они провели праздничные каникулы, за год этот показатель снизился на 12 п.п. Четверть – 25% – участников исследования гуляли на природе, 23% – ходили в гости, 19% – катались на лыжах, санках или коньках, 10% – ездили за город или на дачу. По данным ВЦИОМ, за год выросла доля тех, кто работал в праздники – с 15% до 21%.