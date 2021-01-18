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Расходы россиян на празднование Нового года увеличились на 19%

Ведомости

Траты россиян на празднование Нового года выросли на 19% по сравнению с годом ранее – до 17 161 руб., к такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в результате исследования, в котором участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

«Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили в среднем 17 161 рубль – на 19% больше, чем в прошлом году (14 446 р.)», — говорится в сообщении центра. На новогодний стол россияне потратили в среднем 5688 руб., на подарки – 6782 руб. Чаще всего они получали в подарок конфеты, напитки и деликатесы (23%), парфюмерию и косметику (20%), сувениры, одежду или обувь, бытовые приборы (по 11%).

Большинство – 76% – россиян встретили Новый год дома, 9% – в гостях, 5% – на даче. Больше половины – 61% – респондентов удовлетворены тем, как они провели праздничные каникулы, за год этот показатель снизился на 12 п.п. Четверть – 25% – участников исследования гуляли на природе, 23% – ходили в гости, 19% – катались на лыжах, санках или коньках, 10% – ездили за город или на дачу. По данным ВЦИОМ, за год выросла доля тех, кто работал в праздники – с 15% до 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных