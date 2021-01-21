Ученые заявили о риске повторного заражения коронавирусом из-за штамма из ЮАР

«Линия 501Y.V2 (название штамма из ЮАР. — прим. ред.), которая содержит девять спайковых мутаций и быстро возникла в Южной Африке во второй половине 2020 г., в значительной степени устойчива к нейтрализующим антителам, вызванным инфекцией ранее циркулирующих линий», — заявили ученые. По их данным, такая особенность нового штамма говорит о том, что он увеличивает шансы повторного заражения коронавирусом. Кроме того, он может негативно повлиять на эффективность разработанных вакцин и плазмы переболевших COVID-19 для лечения пациентов.