Ученые заявили о риске повторного заражения коронавирусом из-за штамма из ЮАР
Штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции, говорится в исследовании ученых, результаты которого опубликованы на портале Medical Xpress.
«Линия 501Y.V2 (название штамма из ЮАР. — прим. ред.), которая содержит девять спайковых мутаций и быстро возникла в Южной Африке во второй половине 2020 г., в значительной степени устойчива к нейтрализующим антителам, вызванным инфекцией ранее циркулирующих линий», — заявили ученые. По их данным, такая особенность нового штамма говорит о том, что он увеличивает шансы повторного заражения коронавирусом. Кроме того, он может негативно повлиять на эффективность разработанных вакцин и плазмы переболевших COVID-19 для лечения пациентов.
Подобные свойства несет в себе и бразильский штамм коронавируса, отметили авторы работы. При этом британская версия вируса такой угрозы не несет. Ученые добавили, что полученные результаты являются предварительными и их еще предстоит обсудить.
Первыми об обнаружении нового, потенциально более заразного штамма коронавируса, заявили в середине декабря власти Великобритании. Впоследствии свои варианты нашли в ЮАР, Бразилии, США и Кении. 15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлено около 1,5 тыс. мутаций коронавируса.