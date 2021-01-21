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Ученые заявили о риске повторного заражения коронавирусом из-за штамма из ЮАР

Ведомости

Штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции, говорится в исследовании ученых, результаты которого опубликованы на портале Medical Xpress.

«Линия 501Y.V2 (название штамма из ЮАР. — прим. ред.), которая содержит девять спайковых мутаций и быстро возникла в Южной Африке во второй половине 2020 г., в значительной степени устойчива к нейтрализующим антителам, вызванным инфекцией ранее циркулирующих линий», — заявили ученые. По их данным, такая особенность нового штамма говорит о том, что он увеличивает шансы повторного заражения коронавирусом. Кроме того, он может негативно повлиять на эффективность разработанных вакцин и плазмы переболевших COVID-19 для лечения пациентов.

Подобные свойства несет в себе и бразильский штамм коронавируса, отметили авторы работы. При этом британская версия вируса такой угрозы не несет. Ученые добавили, что полученные результаты являются предварительными и их еще предстоит обсудить.

Первыми об обнаружении нового, потенциально более заразного штамма коронавируса, заявили в середине декабря власти Великобритании. Впоследствии свои варианты нашли в ЮАР, Бразилии, США и Кении. 15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлено около 1,5 тыс. мутаций коронавируса.

Ранее по теме: В России обнаружили около 1500 мутаций коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных