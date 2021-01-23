В России за сутки выявили 20 921 новый случай коронавируса
В России за сутки выявили 20 921 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 698 273. Умерли за день 559 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 68 971.
Вчера, 22 января, оперштаб сообщил о 21 513 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2668 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5933 пациента, скончались 64 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 3056 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 27 779 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 109 315 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 98,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 24,8 млн случаев, Индии (свыше 10,6 млн) и Бразилии (более 8,7 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
В России с начала декабря уже запущена вакцинация групп риска, в которые входят врачи, учителя, военные, полиция и соцработники. В Москве получить прививку также могут работники торговли, сферы услуг, работники промышленности, транспорта, культуры и журналисты. Открыта запись на вакцинацию студентам столичных вузов и колледжей.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. На конец декабря произведено более 2 млн доз препарата, в гражданский оборот в ближайшее время поступает 1 млн доз. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины.