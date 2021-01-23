Американский телеведущий Ларри Кинг умер на 88-м году жизни
Американский телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет в Лос-Анджелесе, сообщается на его странице в Twitter.
«С глубокой печалью Ora Media сообщает о смерти нашего сооснователя, ведущего и друга Ларри Кинга, который умер этим утром в возрасте 87 лет», — говорится в сообщении.
На телестудии высоко отметили умение Ларри Кинга видеть в своих собеседниках «подлинных звезд шоу» и брать на себя лишь скромную роль проводника между гостем и аудиторией.
Он верил, что краткие вопросы обычно приводят к лучшим ответам, и он не был неправ в этом», — добавили в Ora Media. В компании добавили, что Кинг умер в медицинском центре в Лос-Анджелесе.
Ларри Кинг, родившийся в 1933 г., начал свою карьеру с работы на радио. Вначале он работал на радиостанции WAHR (сейчас — WMBM), где выполнял низкоквалифицированную работу, в том числе занимался уборкой. После ухода из компании одного из дикторов Кингу предложили попробовать себя в качестве радиоведущего. Спустя несколько лет он перешел на телеканал CNN, где добился всеобщего признания как телеведущий.
Кинг отдал журналистике более 50 лет свой жизни, взяв за это время свыше 50 000 интервью, в том числе у всех президентов США начиная с Ричарда Никсона. В декабре 2010 г. телеканал CNN закрыл шоу Larry King Live, которое выходило в эфир на протяжении 25 лет и было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как проект — долгожитель эфира. Российским зрителям Кинг запомнился по интервью 2000 г. с президентом Владимиром Путиным.