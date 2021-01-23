Американский телеведущий Ларри Кинг умер на 88-м году жизни

Ларри Кинг, родившийся в 1933 г., начал свою карьеру с работы на радио. Вначале он работал на радиостанции WAHR (сейчас — WMBM), где выполнял низкоквалифицированную работу, в том числе занимался уборкой. После ухода из компании одного из дикторов Кингу предложили попробовать себя в качестве радиоведущего. Спустя несколько лет он перешел на телеканал CNN, где добился всеобщего признания как телеведущий.