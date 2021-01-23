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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Ведомости

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», — цитируют его «РИА Новости».

Ларри Кинг умер сегодня утром на 88-м году жизни в больнице в Лос-Анджелесе. Как уточняет телеканал ABC, 2 января Кинг был госпитализирован с коронавирусом. Ранее в 2019 г. он перенес инсульт, до этого – инфаркт и рак легких.

Ларри Кинг начал свою карьеру, работая ведущим на радио, однако всемирную известность ему принесло шоу «Ларри Кинг в прямом эфире» на телеканале CNN, которое он вел с 1985 по 2010 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных