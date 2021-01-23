Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга

Ларри Кинг умер сегодня утром на 88-м году жизни в больнице в Лос-Анджелесе. Как уточняет телеканал ABC, 2 января Кинг был госпитализирован с коронавирусом. Ранее в 2019 г. он перенес инсульт, до этого – инфаркт и рак легких.