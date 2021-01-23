Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ларри Кинга
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью американского телеведущего Ларри Кинга, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет», — цитируют его «РИА Новости».
Ларри Кинг умер сегодня утром на 88-м году жизни в больнице в Лос-Анджелесе. Как уточняет телеканал ABC, 2 января Кинг был госпитализирован с коронавирусом. Ранее в 2019 г. он перенес инсульт, до этого – инфаркт и рак легких.
Ларри Кинг начал свою карьеру, работая ведущим на радио, однако всемирную известность ему принесло шоу «Ларри Кинг в прямом эфире» на телеканале CNN, которое он вел с 1985 по 2010 г.