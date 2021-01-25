В Москве арестовали 30 человек за участие в незаконной акции

Всего московские суды получили 448 дел об административных правонарушениях, семь из которых по статье о неповиновении сотруднику полиции ( ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Из этих семи дел судами было рассмотрено на 17:30 по мск шесть дел, по которым их участники были признаны виновными и помещены под арест на различные сроки.