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В Москве арестовали 30 человек за участие в незаконной акции

Ведомости

После несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве столичные суды вынесли 30 решений об аресте и назначили 64 штрафа за административные правонарушения, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. 

Всего московские суды получили 448 дел об административных правонарушениях, семь из которых по статье о неповиновении сотруднику полиции ( ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Из этих семи дел судами было рассмотрено на 17:30 по мск шесть дел, по которым их участники были признаны виновными и помещены под арест на различные сроки. 

Оставшееся 441 административное дело рассматривается судами по разным частям статьи о нарушении установленного порядка проведения митинга или собрания ( ст.20.2 КоАП). На 17:30 по мск было рассмотрено 88 дел — 64 участникам назначили административные штрафы, еще 24 — аресты. 

В пресс-службе отметили, что размеры назначенных наказаний различные: административные аресты на сроки 7 суток, 10 суток, 12 суток, 15 суток и т.д. Административные штрафы были назначены в размере от 10 тыс. до 250 тыс. руб. и выше. 

Несогласованные акции протеста состоялись в Москве и других городах в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». ГУ МВД по Москве оценило количество участников акции в столице в 4000 человек.

Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел, в том числе, за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных