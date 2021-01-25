При возгорании на нефтехимическом заводе в Уфе погиб один человек
При возгорании на нефтехимическом заводе в Уфе «Уфаоргсинтез» погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Есть информация об одном погибшем. Еще один человек пострадал, он доставлен в лечебное учреждение города Уфы», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее МЧС сообщило о пожаре в промзоне по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5. Согласно информации ведомства, загорелись две емкости с нефтепродуктами на территории завода «Уфаоргсинтез», пожару присвоен четвертый ранг сложности.
На месте происшествия работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе. В ликвидации пожара и его последствий в данный момент задействованы 127 человек и 44 единицы техники.