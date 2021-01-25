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При возгорании на нефтехимическом заводе в Уфе погиб один человек

Ведомости

При возгорании на нефтехимическом заводе в Уфе «Уфаоргсинтез» погиб один человек, еще один пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. 

«Есть информация об одном погибшем. Еще один человек пострадал, он доставлен в лечебное учреждение города Уфы», — говорится в сообщении ведомства. 

Ранее МЧС сообщило о пожаре в промзоне по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5. Согласно информации ведомства, загорелись две емкости с нефтепродуктами на территории завода «Уфаоргсинтез», пожару присвоен четвертый ранг сложности.

На месте происшествия работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в окружающем воздухе. В ликвидации пожара и его последствий в данный момент задействованы 127 человек и 44 единицы техники. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных