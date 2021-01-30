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Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до 12

Ведомости

В результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Самарской области погибли 12 человек, следует из сообщения на сайте СК России.

«На текущий момент в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 5 из которых находятся в реанимации», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уголовное дело, возбужденное по факту ДТП, передано в Главное следственное управление СК России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Столкновение произошло накануне вечером на 873 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района, рейсовый автобус двигался из Сызрани в Ульяновскую область. Губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил, что власти окажут семьям погибших необходимую помощь.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных