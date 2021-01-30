Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до 12
В результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Самарской области погибли 12 человек, следует из сообщения на сайте СК России.
«На текущий момент в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и еще 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 5 из которых находятся в реанимации», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что уголовное дело, возбужденное по факту ДТП, передано в Главное следственное управление СК России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Столкновение произошло накануне вечером на 873 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района, рейсовый автобус двигался из Сызрани в Ульяновскую область. Губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил, что власти окажут семьям погибших необходимую помощь.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).