Казахстан увеличил число авиарейсов в Россию до трех
В Казахстане приняли решение увеличить число пассажирских авиарейсов в Россию с одной до трех, говорится в сообщении пресс-службы комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в субботу республики в Telegram.
В ведомстве пояснили, что самолеты будут дважды в неделю летать по маршруту Нур-Султан — Москва и один раз в неделю по маршруту Алма-Ата — Москва. Рейсы будут выполняться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими стандартами, добавили в комитете.
21 декабря в Казахстане началось производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Массовая вакцинация препаратом начнется в стране в феврале 2021 года. В конце 2020 г. власти Казахстана подписали соглашение по поставке в страну вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.
«Спутник V» стала первой зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.