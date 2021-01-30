Казахстан увеличил число авиарейсов в Россию до трех

В ведомстве пояснили, что самолеты будут дважды в неделю летать по маршруту Нур-Султан — Москва и один раз в неделю по маршруту Алма-Ата — Москва. Рейсы будут выполняться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими стандартами, добавили в комитете.