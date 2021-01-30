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Казахстан увеличил число авиарейсов в Россию до трех

Ведомости

В Казахстане приняли решение увеличить число пассажирских авиарейсов в Россию с одной до трех, говорится в сообщении пресс-службы комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в субботу республики в Telegram.

В ведомстве пояснили, что самолеты будут дважды в неделю летать по маршруту Нур-Султан — Москва и один раз в неделю по маршруту Алма-Ата — Москва. Рейсы будут выполняться в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими стандартами, добавили в комитете.

21 декабря в Казахстане началось производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Массовая вакцинация препаратом начнется в стране в феврале 2021 года. В конце 2020 г. власти Казахстана подписали соглашение по поставке в страну вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

«Спутник V» стала первой зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных