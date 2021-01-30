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Число бюджетных мест по IT-специальностям вырастет на 25% в следующем учебном году

Ведомости

Число бюджетных мест по IT-специальностям в 2021/2022 учебном году увеличится до 80 000, что превысит показатель предыдущего учебного года на 25%, рассказал замглавы правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, общее число бюджетных мест по IT-специальностям планируют увеличить в 2,5 раза к 2024 г. Это затронет практически все регионы и все направления в этой сфере.

«Будем активно повышать цифровое образование специалистов других отраслей. Это совместная задача как государства, так и бизнеса», — добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных