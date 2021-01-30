Число бюджетных мест по IT-специальностям вырастет на 25% в следующем учебном году
Число бюджетных мест по IT-специальностям в 2021/2022 учебном году увеличится до 80 000, что превысит показатель предыдущего учебного года на 25%, рассказал замглавы правительства Дмитрий Чернышенко.
По его словам, общее число бюджетных мест по IT-специальностям планируют увеличить в 2,5 раза к 2024 г. Это затронет практически все регионы и все направления в этой сфере.
«Будем активно повышать цифровое образование специалистов других отраслей. Это совместная задача как государства, так и бизнеса», — добавил он.